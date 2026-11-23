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भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हो गया है। जब मैच खत्म करने का फैसला लिया गया, तब भारत को जीत के लिए पांच विकेट की जरूरत थी और 15 ओवर बाकी थे, लेकिन इतने विकेट हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा था। न्यूजीलैंड का स्कोर जब पांच विकेट पर 239 रन था, तो भारतीय टीम ने मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में शानदार संघर्ष करते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। इस तरह भारत के हाथ से जीत का मौका निकल गया और न्यूजीलैंड टेस्ट बचाने में सफल रहा। विज्ञापन



डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को पांचवें दिन विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों ने मिलकर 258 गेंदों तक भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और 63 रन जोड़े। मिचेल 186 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से 49 रन और ग्लेन फिलिप्स 126 गेंद में दो चौके की मदद से 26 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड ने 120 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 239 रन बना लिए थे। पांचवें दिन ज्यादा से ज्यादा 15 ओवर का खेल बाकी था। इसके बाद कप्तान अंपायर्स ने दोनों टीमों से उनका फैसला पूछा और फिर दोनों ने मैच को ड्रॉ पर समाप्त करने का फैसला लिया। विज्ञापन

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वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में 2015 के बाद खेला गया यह सिर्फ दूसरा टेस्ट है, जिसका नतीजा ड्रॉ रहा। इससे पहले दिसंबर 2018 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला ड्रॉ हुआ था। उस मैच में श्रीलंका ने पहली पारी में 296 रन से पिछड़ने के बाद तीसरी पारी में 115 ओवर बल्लेबाजी की थी और 287/3 रन बनाए थे। खास बात यह थी कि श्रीलंका ने 13 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए थे।



लगातार दो टेस्ट ड्रॉ खेलने का भारत का पुराना रिकॉर्ड

भारत ने अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ खेला था और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट भी बेनतीजा रहा। पिछली बार भारत ने लगातार दो या उससे अधिक टेस्ट ड्रॉ 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले थे। तब मेलबर्न और सिडनी में लगातार दो टेस्ट ड्रॉ हुए थे। इसके बाद जून 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट भी ड्रॉ रहा था। यानी भारत ने तब लगातार तीन टेस्ट ड्रॉ खेले थे।



नवंबर 2026 में चौथा टेस्ट ड्रॉ

नवंबर 2026 में अब तक चार टेस्ट ड्रॉ हो चुके हैं। इनमें बांग्लादेश-वेस्टइंडीज (सिलहट), अफगानिस्तान-जिम्बाब्वे (शारजाह), पाकिस्तान-श्रीलंका (रावलपिंडी) और भारत-न्यूजीलैंड (वेलिंगटन) के मुकाबले शामिल हैं। जनवरी 2011 के बाद यह तीसरा महीना है, जिसमें चार या उससे ज्यादा टेस्ट ड्रॉ हुए हैं। इससे पहले मार्च 2013 और मार्च 2022 में भी इतने टेस्ट ड्रॉ रहे थे। यह आंकड़ा मैच शुरू होने के महीने के आधार पर है।

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मिचेल-फिलिप्स की साझेदारी ने भारत को रोका

डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने तीसरी पारी में छठे या उससे निचले विकेट के लिए 43 ओवर बल्लेबाजी की। 21वीं सदी में न्यूजीलैंड के लिए ड्रॉ हुए टेस्ट की तीसरी पारी में इस विकेट के लिए या इससे निचले क्रम की साझेदारी में यह दूसरा सबसे लंबा समय है। इस सूची में शीर्ष पर ब्रेंडन मैकुलम और बीजे वाटलिंग हैं। दोनों ने 2014 में भारत के खिलाफ इसी मैदान पर 352 रन की साझेदारी के दौरान 123 ओवर बल्लेबाजी की थी। यह इस मामले में अब तक का सर्वकालीन रिकॉर्ड भी है।



भारतीय गेंदबाजों ने एक पारी में डाले 42 मेडन ओवर

भारत ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में कुल 42 मेडन ओवर किए। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में किसी टीम की एक पारी में सबसे ज्यादा मेडन ओवर हैं। भारतीय गेंदबाजों ने इससे पहले आखिरी बार 2015 में दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी पारी में 40 या उससे ज्यादा मेडन ओवर किए थे। तब दक्षिण अफ्रीका की टीम 143.1 ओवर में 143 रन पर ऑलआउट हुई थी और भारत ने 89 मेडन ओवर डाले थे।

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