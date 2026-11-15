पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का सिलसिला जारी है। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में आखिरी गेंद पर एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने नौवीं बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को मैदान पर एक और जवाब दिया। मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने का सिलसिला भी जारी रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों में यह रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, इस पूरे दौर में भारतीय टीमों का प्रदर्शन भी अपने आप में बड़ा संदेश दे रहा है।

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22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 14 नवंबर 2026 तक भारत और पाकिस्तान की सीनियर पुरुष, सीनियर महिला और पुरुष अंडर-19 टीमों के बीच कुल 13 आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए। इनमें भारत ने 11 और पाकिस्तान ने सिर्फ दो मैच जीते। यानी इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों स्तरों पर भारत का पलड़ा भारी रहा है। अगर भारत ए और पाकिस्तान ए के मुकाबलों को भी इसमें जोड़ दें तो दोनों देशों की टीमों के बीच कुल 15 मैच हुए। इनमें भारत ने 12 और पाकिस्तान ने तीन मुकाबले जीते। भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच दो मैचों में दोनों टीमों को एक-एक जीत मिली।