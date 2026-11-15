अंडर-19 एशिया कप: आर्यवीर सहवाग ने फाइनल में दोहराया कोहली का अंदाज, बेटे की पारी देख भावुक हुए वीरेंद्र-आरती

Aryavir Sehwag with a Virat Kohli-style celebration! 🔥👑 brilliant 51 off 61 balls in the U19 Asia cup final against Pakistan! 👏 https://t.co/3uUi8CAhGO — Alone Mast (@turrruuu) November 14, 2026

After humiliating Pakistan, Aaryavir celebrated in VIRAT KOHLI STYLE! 👑 He scored 58 off 61 balls, including 9 boundaries, in the U19 Asia Cup Final! https://t.co/EBAXrWqb7T — NiiK (@ClassyNiikX) November 14, 2026

आर्यवीर ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने विराट कोहली के चर्चित 'बल्ले से जवाब देने' वाले अंदाज में जश्न मनाया। कोहली ने 16 दिसंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में अपना 25वां टेस्ट शतक पूरा करने के बाद ऐसा ही इशारा किया था। आर्यवीर का यह अंदाज देखकर फैंस को कोहली की याद आ गई।15 वर्षीय आर्यवीर ने इस मुकाबले में सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि मुश्किल हालात में धैर्य और हिम्मत भी दिखाई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की अंदर आती गेंद उनके हाथ के अगले हिस्से यानी फोरआर्म पर लगी। चोट के बाद वह दर्द में नजर आए और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। उनके हाथ पर पट्टी बांधी गई, लेकिन आर्यवीर ने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह रही कि चोट के बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। बल्लेबाजी के दौरान उन्हें परेशानी भी हुई और कई बार उन्होंने बल्ले से नीचे वाला हाथ हटाकर शॉट खेले, लेकिन अपना आक्रामक अंदाज नहीं छोड़ा।