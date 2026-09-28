{"_id":"6aba89b7a03004f35a0b3b0f","slug":"ind-under-19-vs-aus-under-19-1st-youth-test-at-rajkot-aus-u19-in-ind-scorecard-and-match-updates-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पहला यूथ टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय अंडर-19 टीम का दबदबा, रायचंदानी ने जड़ा नाबाद दोहरा शतक","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन सलामी बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी के शानदार नाबाद दोहरे शतक की बदौलत भारत अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। मैच के दूसरे दिन भारत ने आठ विकेट पर 430 रन बनाकर पहली पारी में 213 रन की बढ़त हासिल कर ली। दिन का खेल खत्म होने तक रायचंदानी 210 रन बनाकर नाबाद रहे।

20 चौके और चार छक्कों से सजी पारी

17 वर्षीय रायचंदानी ने अपनी शानदार पारी में 20 चौके और चार छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की और एक छोर मजबूती से संभाले रखा। भारत ने दिन के खेल में आठ विकेट गंवाए, लेकिन रायचंदानी डटे रहे और उन्होंने अपने दोहरे शतक के साथ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।



कप्तान चौहान के साथ 124 रन की साझेदारी

रायचंदानी ने कप्तान यशवर्धन चौहान के साथ तीसरे विकेट के लिए 124 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। चौहान ने 54 रन की पारी खेली। भारत के शुरुआती बल्लेबाज सागर विर्क सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रायचंदानी ने पारी को संभाला और लगातार रन बनाते रहे।



नंबर-10 के बल्लेबाज ने दिया रायचंदानी का साथ

नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने आए मोहित उल्वा ने भी रायचंदानी का शानदार साथ दिया। दोनों के बीच नौवें विकेट के लिए अब तक 137 रन की साझेदारी हो चुकी है। मोहित 58 रन बनाकर नाबाद हैं। इस साझेदारी ने भारत की बढ़त को और मजबूत कर दिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन