एशियन गेम्स: क्रिकेट में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जापान में तीन अक्तूबर को हो सकता है हाईवोल्टेज मुकाबला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 28 Sep 2026 03:25 PM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। दोनों के बीच मुकाबला अभी तय नहीं है, लेकिन अगर दोनों टीमें अपने-अपने सेमीफाइनल जीतती हैं तो तीन अक्तूबर को गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगी। दोनों के हारने की स्थिति में ब्रॉन्ज मेडल मैच में आमना-सामना होगा।
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विस्तार
जापान में जारी एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान ने बिना एक भी गेंद खेले सेमीफाइनल में जगह बना ली। 28 सितंबर को पहले पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल बारिश के कारण बिना टॉस के रद्द हुआ। पाकिस्तान को बेहतर आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली। इसके कुछ घंटे बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भी लगातार बारिश के कारण नहीं हो सका। मैच बिना टॉस के रद्द हुआ और भारत अपनी बेहतर रैंकिंग के कारण अंतिम चार में पहुंच गया। भारत आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर एक और अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है।
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सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगा भारत?
आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से खेलेगा। वहीं पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश और मलयेशिया के क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। दोनों सेमीफाइनल एक अक्तूबर को खेले जाएंगे।
तीन अक्तूबर को बन सकता है इतिहास
आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से खेलेगा। वहीं पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश और मलयेशिया के क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। दोनों सेमीफाइनल एक अक्तूबर को खेले जाएंगे।
तीन अक्तूबर को बन सकता है इतिहास
|टीम
|सेमीफाइनल
|तीन अक्तूबर का संभावित मुकाबला
|भारत
|श्रीलंका/नेपाल के विजेता से
|दोनों सेमीफाइनल जीतने पर फाइनल
|पाकिस्तान
|बांग्लादेश/मलयेशिया के विजेता से
|दोनों सेमीफाइनल हारने पर ब्रॉन्ज मेडल मैच
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क्या बन रहे समीकरण?
- अगर भारत और पाकिस्तान अपने-अपने सेमीफाइनल जीतते हैं, तो दोनों टीमें तीन अक्तूबर को गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होंगी। वहीं दोनों के सेमीफाइनल हारने पर उसी दिन ब्रॉन्ज मेडल मैच में मुकाबला होगा।
- भारत का सेमीफाइनल अगर बारिश से धुलता है तो भी टीम इंडिया बेहतरीन रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी रैंकिंग श्रीलंका (नौवें) और नेपाल (14वें) से बेहतर है।
- वहीं, अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच भी बारिश से धुलता है तो पाकिस्तान की टीम बेहतर रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की टी20 रैंकिंग छह है, जबकि बांग्लादेश (आठवें) और मलयेशिया (25वें) की रैंकिंग खराब है।
एक अक्तूबर की चुनौती पार करनी होगी
यानी भारत-पाकिस्तान की टक्कर के लिए दोनों टीमों को पहले एक अक्तूबर की चुनौती पार करनी होगी। आधिकारिक शेड्यूल में ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल दोनों तीन अक्तूबर को रखे गए हैं। यह एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की पहली आमने-सामने की भिड़ंत हो सकती है। भारत मौजूदा चैंपियन है और 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड जीता था।
यानी भारत-पाकिस्तान की टक्कर के लिए दोनों टीमों को पहले एक अक्तूबर की चुनौती पार करनी होगी। आधिकारिक शेड्यूल में ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल दोनों तीन अक्तूबर को रखे गए हैं। यह एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की पहली आमने-सामने की भिड़ंत हो सकती है। भारत मौजूदा चैंपियन है और 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड जीता था।