एशियन गेम्स: क्रिकेट में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जापान में तीन अक्तूबर को हो सकता है हाईवोल्टेज मुकाबला

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जापान में जारी एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान ने बिना एक भी गेंद खेले सेमीफाइनल में जगह बना ली। 28 सितंबर को पहले पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल बारिश के कारण बिना टॉस के रद्द हुआ। पाकिस्तान को बेहतर आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली। इसके कुछ घंटे बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भी लगातार बारिश के कारण नहीं हो सका। मैच बिना टॉस के रद्द हुआ और भारत अपनी बेहतर रैंकिंग के कारण अंतिम चार में पहुंच गया। भारत आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर एक और अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है।