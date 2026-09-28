{"_id":"6aba3a2337d87483bf0e98dd","slug":"prasidh-krishna-says-playing-alongside-kohli-is-a-surreal-experience-watching-him-bat-was-unbelievable-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: कोहली की 'विराट' पारी के सामने भारतीय गेंदबाज भी हैरान, कृष्णा बोले- सपने जैसा अनुभव हुआ","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली की शानदार नाबाद 139 रन की पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोहली को बल्लेबाजी करते देखना उनके लिए अविश्वसनीय अनुभव था और उनके साथ खेलना एक सपने जैसा एहसास है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का 55वां शतक जड़ा। इसके साथ ही वह पुरुष वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले यह उपलब्धि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने हासिल की थी।

विराट के प्रदर्शन पर क्या बोले प्रसिद्ध?

मैच के बाद प्रसिद्ध ने कहा, 'यह अविश्वसनीय था। बाहर बैठे हुए हम सोच रहे थे कि उस समय उन्हें क्या गेंदबाजी करें? वह गेंद को बहुत अच्छी तरह हिट कर रहे थे। हम सभी विराट कोहली को देखते हुए बड़े हुए हैं और आज उन्होंने जो किया, उसे देखना अविश्वसनीय था। मुझे लगता है कि हम सभी इसे लेकर उत्साहित थे।'

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टीम में भूमिका की स्पष्टता से मिल रही मदद

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लेकर 60 रन दिए। उन्होंने अपनी हालिया निरंतरता का श्रेय टीम के भीतर बेहतर संवाद और अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता को दिया। प्रसिद्ध ने कहा कि हर मैच उनके सामने अलग चुनौती लेकर आता है और टीम में खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी होती है। उन्होंने कहा, 'हम हर सत्र में कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं और हर मैच भी एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। जब आपको पता होता है कि वास्तव में क्या करना है, तो टीम और मेरे भीतर अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता रहती है। हमारे बीच पर्याप्त संवाद होता है। ये सभी चीजें मिलकर मुझे अच्छी गेंदबाजी करने में मदद करती हैं।'

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गुरनूर के साथ आईपीएल की दोस्ती आई काम वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मोहम्मद सिराज को आराम दिए जाने के कारण प्रसिद्ध ने अपेक्षाकृत अनुभवहीन गुरनूर बराड़ और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली।

प्रसिद्ध ने गुरनूर के साथ गुजरात टाइटंस में बिताए समय को उनके बीच बेहतर तालमेल की वजह बताया।

उन्होंने कहा, 'गुरनूर और मैं गुजरात टाइटंस में अब दो साल से साथ हैं। इसलिए हमारे बीच अच्छी समझ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम में एक-दूसरे से बात करने की क्षमता होनी चाहिए और ऐसा हो रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि एक-दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानने से दबाव के समय काफी मदद मिलती है। खिलाड़ियों को पता होता है कि उनका साथी किन चीजों पर काम कर रहा है, उसकी ताकत क्या है और किन क्षेत्रों में उसे सुधार की जरूरत है।