ICC Women's World Cup: स्टार जेमिमा रोड्रिगेज को वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं करने पर भड़के फैंस, बीसीसीआई पर निशाना साधा

सार जेमिमाह रोड्रिगेज को वर्ल्डकप टीम से बाहर करने पर फैंस ने नाराजगी जताई है। भारतीय फैंस ने बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिखा पांडे और जेमिमाह को टीम से बाहर करने की वजह क्यों नहीं बताई गई।

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम का एलान कर दिया है। इस टीम में स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज और शिखा पांडे को शामिल नहीं किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज रेनुका सिंह ठाकुर को पहली बार टीम में जगह मिली है। इसके बाद फैंस ने चयनकर्ताओं पर जमकर भड़ास निकाली है। फैंस का मानना है कि विदेशी पिचों पर जेमिमाह का प्रदर्शन बेहतर रहता है और वर्ल्डकप टीम में उन्हें शामिल न करना गलत फैसला है।



भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ छह मार्च को खेलेगी। वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया 11 फरवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।





जेमिमाह ने भारत के लिए 50 टी-20 मैच खेले हैं और 1055 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72 का रहा है। उन्होंने 27.05 के औसत और 110.70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।





जेमिमाह ने टीम इंडिया के लिए 21 वनडे मैच भी खेले हैं। हालांकि वनडे में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। शायद इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया है।





उन्होंने 21 वनडे पारियों में 19.70 के औसत से 394 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 68.76 का रहा है। वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 81 रन है।









महिला वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर (उपकप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेनुका ठाकुर, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव।



वर्ल्ड कप के लिए स्टैंडबाई खिलाड़ी: एकता बिष्ट, एस मेघना, सिमरन दिल बहादुर।



Quite how India have reached their final squad of the 2017-2022 World Cup cycle with Jemimah Rodrigues not even in the standby squad for the World Cup is beyond me.



One of the worst cases of mismanaging a stellar talent by multiple coaching/selection setups.#CWC22 #NZvIND — hypocaust (@_hypocaust) January 6, 2022

Who drops jemimah bro? Are you Indians mad or what? https://t.co/0yjRPTw8yA — T A N V E E R (@SyedTan74405264) January 6, 2022

Maybe the selectors feel Jemimah Rodrigues' shorter-format runs are not enough for ODIs.

Maybe the selectors feel Shikha Pandey hasn't lived up to their expectations.

Maybe there are fitness issues too.



But for a World Cup squad, the fact that these will remain "maybes" is... pic.twitter.com/eAHv2pHueN — Vinayakk (@vinayakkm) January 6, 2022

Woah! India drop Jemimah & Shikha Pandey from the World Cup squad?



That's big. Don't think leaving out Jemimah is the right call. — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) January 6, 2022

ʷʰᵉʳᵉ ʷʰᵉʳᵉ ʷʰᵉʳᵉ

ʷʰᵉʳᵉ ʷʰᵉʳᵉ



ʷʰᵉʳᵉ is Jemimah? ʷʰᵉʳᵉ



ʷʰᵉʳᵉ ʷʰᵉʳᵉ

ʷʰᵉʳᵉ ʷʰᵉʳᵉ ʷʰᵉʳᵉ https://t.co/0AxzdidYPa — Prashanth S (@ps_it_is) January 6, 2022

Jemimah deserves to be in this squad for WC!! She plays better in overseas than in our country 💔 https://t.co/YWwSnZMVZh — Nilmin (@Nilmin_Loki) January 6, 2022

