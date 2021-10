{"_id":"61641d3c8ebc3e289d2ecba3","slug":"icc-t20-world-cup-2021-full-schedule-date-team-list-time-table-venue","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ICC T-20 World Cup: 17 अक्तूबर से शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ, भारत-पाकिस्तान मैच 24 को, देखिए पूरा शेड्यूल","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार क्वालीफायर मुकाबले 17 से 22 अक्तूबर तक खेले जाएंगे। इसके बाद 23 अक्तूबर सुपर-12 राउंड की शुरुआत होगी। 10 और 11 नवंबर को सेमीफाइनल और 14 नवंबर को दुबई में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

शुरुआती राउंड में क्वालीफाइंग मैच खेले जाएंगे।

इसमें 8 टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। चार-चार टीमों के दो ग्रुप बनाए गए हैं।

दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर-12 स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी।

सुपर-12 में छह-छह के दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक टीम पांच मैच खेलेगी।

सुपर-12 ग्रुप 20 मार्च 2021 की रैंकिंग के आधार पर तय किए गए हैं।

सुपर-12 राउंड के बाद दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

सेमीफाइनल के बाद दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

मैच नंबर तारीख टीमें समय जगह 1 17 अक्तूबर ओमान vs पापुआ न्यू गिनी 3:30 PM मस्कट 2 17 अक्तूबर बांग्लादेश vs स्कॉटलैंड 7:30 PM मस्कट 3 18 अक्तूबर आयरलैंड vs नीदरलैंड्स 3:30 PM अबू धाबी 4 18 अक्तूबर श्रीलंका vs नामीबिया 7:30 PM अबू धाबी 5 19 अक्तूबर स्कॉटलैंड vs पापुआ न्यू गिनी 3:30 PM मस्कट 6 19 अक्तूबर ओमान vs बांग्लादेश 7:30 PM मस्कट 7 20 अक्तूबर नामीबिया vs नीदरलैंड्स 3:30 PM अबू धाबी 8 20 अक्तूबर श्रीलंका vs आयरलैंड 7:30 PM अबू धाबी 9 21 अक्तूबर बांग्लादेश vs पापुआ न्यू गिनी 3:30 PM मस्कट 10 21 अक्तूबर ओमान vs स्कॉटलैंड 7:30 PM मस्कट 11 22 अक्तूबर नामीबिया vs आयरलैंड 3:30 PM शारजाह 12 22 अक्तूबर श्रीलंका vs नीदरलैंड 7:30 PM शारजाह

मैच नंबर तारीख टीमें समय जगह 1 23 अक्तूबर ऑस्ट्रेलिया vs दक्षिण अफ्रीका 3:30 PM अबू धाबी 2 23 अक्तूबर इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज 7:30 PM दुबई 3 24 अक्तूबर A1 vs B2 3:30 PM शारजाह 4 26 अक्तूबर दक्षिण अफ्रीका vs वेस्टइंडीज 3:30 PM दुबई 5 27 अक्तूबर इंग्लैंड vs B2 3:30 PM अबू धाबी 6 28 अक्तूबर ऑस्ट्रेलिया vs A1 7:30 PM दुबई 7 29 अक्तूबर वेस्टइंडीज vs B2 3:30 PM शारजाह 8 30 अक्तूबर दक्षिण अफ्रीका vs A1 3:30 PM शारजाह 9 30 अक्तूबर इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया 7:30 PM दुबई 10 1 अक्तूबर इंग्लैंड vs A1 7:30 PM शारजाह 11 2 अक्तूबर दक्षिण अफ्रीका vs B2 3:30 PM अबू धाबी 12 4 अक्तूबर ऑस्ट्रेलिया vs B2 3:30 PM दुबई 13 4 अक्तूबर वेस्टइंडीज vs A1 7:30 PM अबू धाबी 14 6 अक्तूबर ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज 3:30 PM अबू धाबी 15 6 अक्तूबर इंग्लैंड दक्षिण vs दक्षिण अफ्रीका 7:30 PM शारजाह

मैच नंबर तारीख टीमें समय जगह 1 24 अक्तूबर भारत vs पाकिस्तान 7:30 PM दुबई 2 25 अक्तूबर अफगानिस्तान vs बी1 7:30 PM शारजाह 3 26 अक्तूबर पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड 7:30 PM शारजाह 4 27 अक्तूबर B1 vs A2 7:30 PM अबू धाबी 5 29 अक्तूबर अफगानिस्तान vs पाकिस्तान 7:30 PM दुबई 6 31 अक्तूबर अफगानिस्तान vs A2 3:30 PM अबू धाबी 7 31 अक्तूबर भारत vs न्यूजीलैंड 7:30 PM दुबई 8 2 नवंबर पाकिस्तान vs A2 7:30 PM अबू धाबी 9 3 नवंबर न्यूजीलैंड vs B1 3:30 PM दुबई 10 3 नवंबर भारत vs अफगानिस्तान 7:30 PM अबू धाबी 11 5 नवंबर न्यूजीलैंड vs A2 3:30 PM शारजाह 12 5 नवंबर भारत vs B1 7:30 PM दुबई 13 7 नवंबर न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान 3:30 PM अबू धाबी 14 7 नवंबर पाकिस्तान vs B1 7:30 PM शारजाह 15 8 नवंबर भारत vs A2 7:30 PM दुबई

तारीख टीमें मैच समय 10 नवंबर टीबीसी vs टीबीसी पहला सेमीफाइनल 7:30 PM 11 नवंबर टीबीसी vs टीबीसी दूसरा सेमीफाइनल 7:30 PM 14 नवंबर टीबीसी vs टीबीसी Final 7:30 PM

टी-20 वर्ल्ड कप: भारत का शेड्यूल

टी-20 विश्व कप का सातवां संस्करण यूएई और ओमान में 17 अक्तूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 के बीच खेला जाएगा। मेन मुकाबले 23 अक्तूबर से खेले जाएंगे। इस साल 12 टीमें मेन इवेंट में खेलेंगी। सभी टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया, मौजूदा विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और वनडे की विश्व चैंपियन टीम इंग्लैंड और दो क्वालिफायर टीमें शामिल हैं। वहीं, ग्रुप-2 में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और दो क्वालिफायर टीमें होंगी।क्वालीफायर मुकाबले 17 से 22 अक्तूबर तक खेले जाएंगे। इसके बाद 23 अक्तूबर सुपर-12 राउंड की शुरुआत होगी। 10 और 11 नवंबर को सेमीफाइनल और 14 नवंबर को दुबई में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी ने इसके लिए दो टाइम स्लॉट तय किए हैं। डबल हेडर वाली दिन पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे और दूसरा शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एक मैच वाले दिन शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा।श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, नामीबियाबांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ओमानग्रुप-1: ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, A1, B2।ग्रुप-2: भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, B1, A2।

भारत vs पाकिस्तान: 24 अक्तूबर – दुबई – शाम 7:30 बजे

भारत vs न्यूजीलैंड: 31 अक्तूबर– दुबई – शाम 7:30 PM

भारत vs अफगानिस्तान: 3 नवंबर – अबू धाबी – शाम 7:30 PM

भारत vs B1: 5 नवंबर– दुबई – शाम 7:30 बजे

भारत vs A2: 8 नवंबर– दुबई – शाम 7:30 बजे