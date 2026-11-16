{"_id":"6afa85535f1de8783d0d35e5","slug":"icc-scrapped-super-six-round-from-2027-odi-world-cup-qualifier-detailed-qualification-process-for-2028-t20-wc-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईसीसी का बड़ा फैसला: 2027 वनडे विश्व कप क्वालिफायर के प्रारूप में किया बदलाव, अब कैसे टीमें करेंगी क्वालिफाई?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2027 वनडे विश्व कप क्वालिफायर के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है। आगामी क्वालिफायर टूर्नामेंट में अब सुपर सिक्स राउंड नहीं खेला जाएगा। इसकी जगह दो ग्रुप के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। आईसीसी ने इंडोनेशिया के बाली में हुई बैठकों के बाद इस नए प्रारूप की घोषणा की। फरवरी-मार्च 2027 में खेले जाने वाले इस क्वालिफायर टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी।

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पहले और अब के प्रारूप में कितना बदलाव?

पहले के तीन संस्करणों में टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाता था, जिसके बाद सुपर सिक्स राउंड खेला जाता था। इस फॉर्मेट में कुल 34 मुकाबले होते थे और शीर्ष दो टीमें सीधे वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करती थीं। हालांकि, नए प्रारूप के तहत अब टूर्नामेंट में केवल 23 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी 10 टीमों को पांच-पांच के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

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क्वालिफिकेशन का बदला नियम

आईसीसी बोर्ड ने जुलाई में 2027 वनडे विश्व कप के लिए नए क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दी थी। इसके तहत क्वालिफायर टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को सीधे 14 टीमों वाले मुख्य विश्व कप में जगह मिलेगी। वहीं, क्वालिफायर में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को विश्व कप के पहले राउंड यानी सुपर सीरीज में खेलना होगा। इस राउंड से शीर्ष टीम मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगी।

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विश्व कप क्वालिफायर में इन टीमों की जगह पक्की

2027 वनडे विश्व कप क्वालिफायर के लिए अब तक छह टीमों ने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इनमें वेस्टइंडीज और आयरलैंड को रैंकिंग के आधार पर प्रवेश मिला है। वहीं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग-2 से अमेरिका, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और ओमान ने क्वालिफाई किया है। बाकी चार टीमों का फैसला अगले महीने नेपाल में होने वाले क्वालिफायर प्लेऑफ से होगा। इस प्लेऑफ में लीग-2 की निचली चार टीमें और चैलेंज लीग की चार टीमें हिस्सा लेंगी।

2028 टी20 विश्व कप क्वालिफायर का भी एलान

आईसीसी ने 2028 पुरुष टी20 विश्व कप के क्वालिफिकेशन फॉर्मेट की भी जानकारी दी है। इसके तहत क्वालिफायर टूर्नामेंट में कुल 31 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 16 टीमों को चार ग्रुप में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप में चार टीमें होंगी। ग्रुप स्टेज के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इस क्वालिफायर से कुल आठ टीमें 2028 टी20 विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाएंगी।