अंडर-19 एशिया कप: पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक जश्न के पीछे क्या थी वजह? यशवीर गौड़ ने बताया कारण; जानें

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विज्ञापन भारतीय अंडर-19 टीम के क्रिकेटर यशवीर गौड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली रोमांचक जीत के बाद आक्रामक जश्न मनाने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मैदान पर छींटाकशी का जवाब देने का दृढ़ संकल्प अंडर-19 एशिया कप के फाइनल को जीतने के बाद टीम के जश्न के पीछे एक बड़ी प्रेरणा थी। भारत को लीग चरण में दिवाली के दिन चिर प्रतिद्वंद्वी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब दोनों टीमें खिताबी मुकाबले में फिर आमने-सामने आईं, तो भारत को पासा पलटने का सुनहरा अवसर मिल गया।

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ग्रुप चरण में मिली थी हार

पाकिस्तान ने इससे पहले ग्रुप चरण के मुकाबले में भारत को तीन विकेट से हराया था। भारत ने अर्जुन राजपूत के शतक की मदद से 208 रन बनाए थे, लेकिन हम्जा जरूर के मैच जिताऊ शतक की बदौलत पाकिस्तान ने लक्ष्य हासिल कर लिया था। मुकाबले के दौरान हुई तीखी नोकझोंक और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के बाद इस हार से भारतीय खिलाड़ी काफी निराश थे। हालांकि, भारत ने अपने जवाब को फाइनल के लिए सुरक्षित रखा था। एक स्पोर्ट्स चैनल से बातचीत करते हुए यशवीर ने बताया कि खिताबी जीत के बाद का जश्न इतने अधिक जज्बात के साथ क्यों जुड़ा था।

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पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हुई थी नोकझोंक?

यशवीर ने कहा, हमने दिवाली के दिन मैच गंवा दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नोकझोंक हुई थी, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। मैच हारने के बाद हम कुछ नहीं कह पाए थे। हम फाइनल का इंतजार कर रहे थे। हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे और यह दिखाना चाहते थे कि भारत क्या करने में सक्षम है।

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पाकिस्तान से किस तरह हिसाब किया चुकता

भारत ने 14 नवंबर को खेले गए फाइनल में शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया। 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 252/8 के स्कोर पर गहरे संकट में थी, लेकिन मनल चौहान (47) और मोहित उल्वा (49 नाबाद) ने पारी को संभाला। मोहित ने आखिरी गेंद पर विजयी चौका लगाकर एक यादगार जीत पक्की कर दी। यशवीर उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया और विपक्षी टीम की तरफ उनके रिएक्शन ने भी काफी ध्यान खींचा। जश्न और इसके बाद आई प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी केवल वही प्रतिक्रिया दे रहे थे जो उन्होंने पहले अनुभव किया था। उन्होंने कहा, हम वही कर रहे थे जो उन्होंने किया था। वे शांत थे और हम भी शांत थे। हम भारतीय जर्सी पहने हुए थे। हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। हर कोई भावुक था।