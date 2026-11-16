{"_id":"6afa7d8e01b4b728b70b3a5d","slug":"kagiso-rabada-surpass-allan-donald-become-south-africa-s-fourth-highest-wicket-taker-in-international-cricket-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश: कगिसो रबाडा के नाम जुड़ा रिकॉर्ड, किस मामले में एलन डोनाल्ड को छोड़ा पीछे?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच द वांडरर्स स्टेडियम में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट के पहले दिन तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट अपने नाम किए। रबाडा ने अपने इस स्पेल के दौरान खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अब चौथे नंबर पर आ गए हैं। रबाडा ने इस मामले में पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड को पीछे छोड़ा है। रबाडा तीनों फॉर्मेट को मिलाकर अब कुल 606 विकेट चटका चुके हैं।

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दक्षिण अफ्रीका के लिए किसने लिए हैं सर्वाधिक विकेट

वहीं, डोनाल्ड ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 602 विकेट चटकाए थे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड शॉन पोलॉक के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 823 विकेट हासिल किए हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर 697 विकेट के साथ डेल स्टेन मौजूद हैं। वहीं, मखाया एनटिनी 661 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं।

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