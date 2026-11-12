{"_id":"6af5c79a3ed58fed4c031077","slug":"delhi-capitals-captain-discussion-ahead-of-ipl-2027-know-all-details-and-contenders-rishabh-pant-axar-patel-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स का बढ़ा सिरदर्द: कप्तानी को लेकर क्यों तेज हुई चर्चा? अक्षर छोड़ेंगे कमान!","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईपीएल 2027 सीजन के लिए सभी टीमें कमर कस रही हैं। दिसंबर में होने वाली मिनी नीलामी से पहले ट्रेड विंडो खुला हुआ है। वहीं, नीलामी से पहले सभी टीमों को रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची सौंपनी है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स में कप्तानी को लेकर सिरदर्द बढ़ता जा रहा है। आईपीएल के अगले सीजन से पहले दिल्ली ने अपने कोचिंग स्टाफ को भी बदल डाला है।

Trending Videos

कोचिंग स्टाफ में हुआ बदलाव

सौरव गांगुली टीम के मुख्य कोच हैं और युवराज सिंह को सहायक कोच बनाया गया है। वहीं, फ्रेंचाइजी के साथ लंबे समय तक खेल चुके स्पिनर अमित मिश्रा स्पिन गेंदबाजी कोच और श्रीलंका के चमिंडा वास तेज गेंदबाजी कोच हैं। दिल्ली कैपिटल्स उन टीम में से है जिसने अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। दिल्ली अब अगले सीजन नए कप्तान की अगुआई में उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली का अगला कप्तान कौन होगा?

विज्ञापन

विज्ञापन

क्यों चल रही है चर्चा

कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स के मौजूदा कप्तान अक्षर पटेल आईपीएल 2027 सीजन के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के इच्छुक नहीं हैं। अक्षर की कप्तानी में, दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही थी। टीम 14 मैचों में 14 अंकों के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग में अक्षर पटेल का कप्तानी रिकॉर्ड औसत रहा है, जिसमें उनकी जीत का प्रतिशत 44.44 है। इस फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने 27 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 12 में उन्हें जीत मिली है और 13 में हार का सामना करना पड़ा है।

विज्ञापन

पंत करेंगे कप्तान के तौर पर वापसी?

अगर अक्षर पटेल आईपीएल 2027 में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनने से मना कर देते हैं, तो दिल्ली मैनेजमेंट यह जिम्मेदारी ऋषभ पंत या केएल राहुल को सौंप सकता है। हाल ही में पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स से 15 करोड़ रुपये की सैलरी पर ट्रेड किया गया था, जबकि आईपीएल 2026 सीजन से पहले दिल्ली ने केएल राहुल को 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स में जाने और आईपीएल 2025 व 2026 सीजन में उनकी कप्तानी करने से पहले पंत आईपीएल 2021 से 2024 के बीच दिल्ली की कप्तानी कर चुके थे।

लीडरशीप योजना पर उठे सवाल

कप्तानी को लेकर चल रही अटकलों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लखनऊ सुपर जायंट्स से ऋषभ पंत को ट्रेड करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की लीडरशिप योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगामी आईपीएल सीजन से पहले फ्रेंचाइजी के सामने कप्तानी को लेकर अनिश्चितता और तेज गेंदबाजी अटैक को दो बड़ी चुनौतियां बताया है। चोपड़ा का मानना है कि टीम की कप्तानी के लिए केएल राहुल एक प्रमुख विकल्प हो सकते हैं। इसके साथ ही, पंत की बैटिंग पोजीशन भी अहम होगी ताकि उनकी वापसी का पूरा फायदा उठाया जा सके।



दिल्ली के पास मौजूद विकल्पों पर बात करते हुए चोपड़ा ने कहा कि कई दावेदार हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी का अंतिम फैसला अभी भी साफ नहीं है। चोपड़ा ने कहा, असल में कई सवाल हैं। यह एक तरह का बहुविकल्पीय प्रश्न बन गया है कि कप्तान कौन होगा? ऋषभ पंत कप्तानी के दावेदार रहे हैं, केएल राहुल भी एक विकल्प हैं और मैंने सुना है कि अक्षर पटेल कप्तान नहीं बनना चाहते। ऐसे में इन सब बातों को देखते हुए यह पता ही नहीं है कि टीम की कप्तानी कौन करेगा। फिलहाल के लिए केएल राहुल एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं।



उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दिल्ली को इस ट्रेड का पूरा फायदा उठाना है, तो पंत को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस विकेटकीपर बल्लेबाज को वापस लाकर भी नीचे के क्रम में ही खिलाना है, तो फिर ऐसा करने का क्या मतलब है? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस ट्रेड से शायद लखनऊ को ज्यादा फायदा हुआ है। चोपड़ा ने कहा, ऋषभ पंत को जिन्हें आपने ट्रेड किया है उन्हें टॉप 4 में बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर आप उन्हें इससे नीचे खिलाते हैं, तो आप उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस ट्रेड में लखनऊ सुपर जायंट्स ज्यादा फायदे में रही, क्योंकि उस पिच के लिए कुलदीप जैसे स्तर के गेंदबाज से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था।