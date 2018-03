अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाल कटवाने नाई के पास पहुंचे पांड्या, वायरल हुआ वीडियो

The freshest romance in town!!! Our cameras clicked brand new jodi Hardik Pandya and Elli Avram outside a salon in Bandra ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #elliavram #hardikpandya #bollywoodstyle #bollywoodfashion #bollywoodactress #mumbaidaily #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #newromance #newjodi #bestjodi #freshcouple #newcouple #rabnebanadijodi #bandrawest #thiscouple #cutecouplealert #bandralanes #delhidiaries #delhiscenes #delhidaily #desigirl #indianactress #bollywoodactresses #bollywoodstylefile

A post shared by Voompla (@voompla) on Mar 25, 2018 at 8:30pm PDT