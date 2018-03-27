अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाल कटवाने नाई के पास पहुंचे पांड्या, वायरल हुआ वीडियो

The freshest romance in town!!! Our cameras clicked brand new jodi Hardik Pandya and Elli Avram outside a salon in Bandra ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #elliavram #hardikpandya #bollywoodstyle #bollywoodfashion #bollywoodactress #mumbaidaily #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #newromance #newjodi #bestjodi #freshcouple #newcouple #rabnebanadijodi #bandrawest #thiscouple #cutecouplealert #bandralanes #delhidiaries #delhiscenes #delhidaily #desigirl #indianactress #bollywoodactresses #bollywoodstylefile
Elli AvrRam And Hardik Pandya Snapped at an Ad Shoot in Mumbai yesterday..☝️ . Follow 👉 @guessbollywood for more updates 👍 . . . . . . . . . . . . . . . . #hardikpandya #elliavram #kareenakapoor #aamirkhan #JacquelineFernandez #priyavarrier #sridevi #IleanaDCruz #rekha #aishwaryarai #priyankachopra #aditiraohydari #deepikapadukone #aliabhatt #katrinakaif #sonakshisinha #priyavarrier #tigershroff #dishapatani #shraddhakapoor #jackieshroff #siddharthmalhotra #ranveersingh #amitabhbachchan #jhanvikapoor #salmankhan #shahrukhkhan #shahidkapoor #hrithikroshan #amitabhbachchan #bollywood
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News App अपने मोबाइल पे|
Get cricket news in Hindi live update of Sports News, live cricket score and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking hindi news from Sports and more news in Hindi.
25 मार्च को देहरादून से लौटते वक्त रास्ते में शमी की कार का एक्सीडेंट हो गया और चोटिल हो गए।
27 मार्च 2018