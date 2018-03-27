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अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाल कटवाने नाई के पास पहुंचे पांड्या, वायरल हुआ वीडियो

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 27 Mar 2018 01:08 PM IST
हार्दिर पांड्या
हार्दिर पांड्या
बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीम इंडिया के क्रिकेटरों के बीच लव स्टोरी का किस्सा बहुत ही पुराना है और आए दिन यह फेहरिस्त और भी लंबी होती जा रही है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बाद अब स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पांड्या का नाम एली अवराम के साथ अक्सर जुड़ता रहा है और दोनों को कई बार एक साथ देखा भी जा चुका है। इसी कड़ी में यह दोनों एक बार फिर साथ नजर आए। 
हाल ही में यह दोनों मशहूर हेयर स्टाइलिश हाकिम अलीम के सेलून में एक साथ नजर आए। माना जा रहा है कि पांड्या आईपीएल शुरू होने से पहले खुद को नया लुक देने के लिए यहां पहुंचे थे। इस बीच जब एली अवराम यहां पहुंची तो वहां मौजूद फोटोग्राफरों ने उनकी फोटो लेनी चाहिए तो वह कार में बैठी हुई अपना चेहरा छुपाने लगी। 
 


बता दें कि अलिम मुंबई के मशहूर हेयर स्टाइलिश हैं और हाल ही में इनके सेलून में विराट कोहली और युवराज सिंह भी अपने बाल कटवाकर जा चुके हैं। इन दोनों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फोटो भी शेयर की थी। 
 
 

Great cut from the style master @aalimhakim 👌

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli) on



पांड्या और अवराम इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी देखी जा चुकी हैं जब टीम इंडिया प्रोटियाज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही थी। इसके अलावा एयरपोर्ट और शूटिंग के दौरान इन दोनों को साथ में देखा जा चुका है। दोनों के दूसरे के सोशल नेटवर्किंग साइट पर फॉलो भी करते हैं। 

देखिए वीडियो- 
 

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hardik pandya elli avram team india

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