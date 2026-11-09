भारत vs न्यूजीलैंड वनडे: अक्षर की जगह ईशान को प्लेइंग-11 में चाहते हैं रायुडू; कार्तिक ने क्यों जताई असहमति?

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न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन इसके बावजूद टीम की बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने पहले वनडे में पांच विकेट और दूसरे मुकाबले में डकवर्थ लुईस पद्धति से चार रन से जीत दर्ज की। हालांकि, दोनों ही मैचों में छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम मुश्किल में फंस गई थी। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायुडू और मुरली कार्तिक ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव को लेकर अलग-अलग राय रखी है। विज्ञापन

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रायुडू ने अक्षर की जगह ईशान को शामिल करने का दिया सुझाव

रायुडू का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में अक्षर पटेल पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर को छठे या सातवें नंबर पर उतारा जा सकता है और उनकी जगह किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को मौका मिलना चाहिए।



क्रिकबज के वीडियो में रायुडू ने कहा, 'मुझे लगा कि अक्षर पटेल इन परिस्थितियों में शायद पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए तैयार नहीं हैं। छठे या सातवें नंबर पर वह अपना काम कर सकते हैं, लेकिन पांचवें नंबर पर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो इन परिस्थितियों को संभाल सके। अगर अक्षर छठे या सातवें नंबर पर आ सकते हैं तो हम ईशान किशन को मौका देने के बारे में सोच सकते हैं। हमें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी करने के लिए एक मजबूत बल्लेबाज की जरूरत है।'



उन्होंने आगे कहा, 'इन परिस्थितियों में हमने देखा है कि अक्षर का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी क्रम छठा या सातवां नंबर है। हम या तो नमन धीर को ऊपर भेज सकते हैं या ईशान किशन को टीम में शामिल कर सकते हैं। मुझे बल्लेबाजी में यही एक क्षेत्र कमजोर नजर आया है।'

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मुरली कार्तिक ने क्यों जताई असहमति?

दूसरी ओर, मुरली कार्तिक ने ईशान किशन को निचले क्रम में खिलाने के सुझाव से असहमति जताई। उनका मानना है कि नमन धीर की बल्लेबाजी में अच्छी टाइमिंग दिखी है और ईशान को उनकी स्वाभाविक जगह पर ही मौका मिलना चाहिए। कार्तिक ने कहा, 'नमन धीर के कुछ शॉट्स में अच्छी टाइमिंग दिखी है। ईशान की जगह तीसरे नंबर पर है। आपके पास तीसरे नंबर पर किंग (विराट कोहली) हैं, चौथे नंबर पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर हैं और फिर आमतौर पर केएल राहुल पांचवें नंबर पर आते हैं। ऐसे में ईशान किशन को छठे नंबर पर खिलाना समय बर्बाद करने जैसा है। या तो ईशान पारी की शुरुआत करें या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करें। वह ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जिन्हें आप निचले क्रम में भेज सकें।'

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