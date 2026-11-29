बीसीसीआई स्टेट 'ए' मेंस अंडर-23 टी20 टूर्नामेंट: गुजरात की 16 सदस्यीय टीम घोषित, आदित्य रावल को मिली कप्तानी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sun, 29 Nov 2026 04:23 PM IST
सार
गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई स्टेट 'ए' मेंस अंडर-23 टी20 टूर्नामेंट 2026-27 के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित की है। आदित्य रावल को टीम का कप्तान और विकेटकीपर बनाया गया है। गुजरात अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को बड़ौदा के खिलाफ करेगा। टीम के कोच हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर होंगे।
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विस्तार
बीसीसीआई स्टेट 'ए' मेंस अंडर-23 टी20 टूर्नामेंट 2026-27 के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। विकेटकीपर बल्लेबाज आदित्य रावल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो टूर्नामेंट में गुजरात को बेहतर प्रदर्शन कराने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। आदित्य रावल कप्तान के साथ-साथ विकेटकीपर की भूमिका भी निभाएंगे। गुजरात की घोषित टीम में रुद्र एम. पटेल, मलय शाह, कृष गुप्ता, देव कठियारा, अभय ओझा, सुजल जीवानी, काव्या पटेल, हेनिल पटेल, शेजोर दीवान, रुद्र एन. पटेल, राज राघवानी, भव्या चौहान, पार्थ खत्री, मौलयराजसिंह चावड़ा और खिलन पटेल को शामिल किया गया है।
हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोचिंग की जिम्मेदारी
टीम के सपोर्ट स्टाफ में हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोच नियुक्त किया गया है। वहीं, दीपक ओझा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिमी कुमार पटेल टीम के फिजियो और भारत परमार वीडियो एनालिस्ट होंगे। इसके अलावा जगत पटेल को टीम मैनेजर बनाया गया है।
1 दिसंबर को बड़ौदा से होगा पहला मुकाबला
टूर्नामेंट में गुजरात अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को बड़ौदा के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 5 दिसंबर को गोवा, 7 दिसंबर को राजस्थान और 9 दिसंबर को पुदुचेरी से भिड़ेगी। गुजरात का पांचवां मुकाबला 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ होगा, जबकि लीग चरण का आखिरी मैच 13 दिसंबर को मुंबई से खेला जाएगा।
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गुजरात की 16 सदस्यीय टीम
आदित्य रावल (कप्तान एवं विकेटकीपर), रुद्र एम. पटेल, मलय शाह, कृष गुप्ता, देव कठियारा, अभय ओझा, सुजल जीवानी, काव्या पटेल, हेनिल पटेल, शेजोर दीवान, रुद्र एन. पटेल, राज राघवानी, भव्या चौहान, पार्थ खत्री, मौलयराजसिंह चावड़ा और खिलन पटेल।
सपोर्ट स्टाफ: हेम जोशीपुरा (कोच), भाविक ठाकर (कोच), दीपक ओझा (स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच), जिमी कुमार पटेल (फिजियो), भारत परमार (वीडियो एनालिस्ट) और जगत पटेल (टीम मैनेजर)।
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हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोचिंग की जिम्मेदारी
टीम के सपोर्ट स्टाफ में हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोच नियुक्त किया गया है। वहीं, दीपक ओझा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिमी कुमार पटेल टीम के फिजियो और भारत परमार वीडियो एनालिस्ट होंगे। इसके अलावा जगत पटेल को टीम मैनेजर बनाया गया है।
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1 दिसंबर को बड़ौदा से होगा पहला मुकाबला
टूर्नामेंट में गुजरात अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को बड़ौदा के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 5 दिसंबर को गोवा, 7 दिसंबर को राजस्थान और 9 दिसंबर को पुदुचेरी से भिड़ेगी। गुजरात का पांचवां मुकाबला 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ होगा, जबकि लीग चरण का आखिरी मैच 13 दिसंबर को मुंबई से खेला जाएगा।
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गुजरात की 16 सदस्यीय टीम
आदित्य रावल (कप्तान एवं विकेटकीपर), रुद्र एम. पटेल, मलय शाह, कृष गुप्ता, देव कठियारा, अभय ओझा, सुजल जीवानी, काव्या पटेल, हेनिल पटेल, शेजोर दीवान, रुद्र एन. पटेल, राज राघवानी, भव्या चौहान, पार्थ खत्री, मौलयराजसिंह चावड़ा और खिलन पटेल।
सपोर्ट स्टाफ: हेम जोशीपुरा (कोच), भाविक ठाकर (कोच), दीपक ओझा (स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच), जिमी कुमार पटेल (फिजियो), भारत परमार (वीडियो एनालिस्ट) और जगत पटेल (टीम मैनेजर)।