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हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोचिंग की जिम्मेदारी

टीम के सपोर्ट स्टाफ में हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोच नियुक्त किया गया है। वहीं, दीपक ओझा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिमी कुमार पटेल टीम के फिजियो और भारत परमार वीडियो एनालिस्ट होंगे। इसके अलावा जगत पटेल को टीम मैनेजर बनाया गया है। विज्ञापन



1 दिसंबर को बड़ौदा से होगा पहला मुकाबला

टूर्नामेंट में गुजरात अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को बड़ौदा के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 5 दिसंबर को गोवा, 7 दिसंबर को राजस्थान और 9 दिसंबर को पुदुचेरी से भिड़ेगी। गुजरात का पांचवां मुकाबला 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ होगा, जबकि लीग चरण का आखिरी मैच 13 दिसंबर को मुंबई से खेला जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन



गुजरात की 16 सदस्यीय टीम

आदित्य रावल (कप्तान एवं विकेटकीपर), रुद्र एम. पटेल, मलय शाह, कृष गुप्ता, देव कठियारा, अभय ओझा, सुजल जीवानी, काव्या पटेल, हेनिल पटेल, शेजोर दीवान, रुद्र एन. पटेल, राज राघवानी, भव्या चौहान, पार्थ खत्री, मौलयराजसिंह चावड़ा और खिलन पटेल।



सपोर्ट स्टाफ: हेम जोशीपुरा (कोच), भाविक ठाकर (कोच), दीपक ओझा (स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच), जिमी कुमार पटेल (फिजियो), भारत परमार (वीडियो एनालिस्ट) और जगत पटेल (टीम मैनेजर)। टीम के सपोर्ट स्टाफ में हेम जोशीपुरा और भाविक ठाकर को कोच नियुक्त किया गया है। वहीं, दीपक ओझा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिमी कुमार पटेल टीम के फिजियो और भारत परमार वीडियो एनालिस्ट होंगे। इसके अलावा जगत पटेल को टीम मैनेजर बनाया गया है।टूर्नामेंट में गुजरात अपने अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को बड़ौदा के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 5 दिसंबर को गोवा, 7 दिसंबर को राजस्थान और 9 दिसंबर को पुदुचेरी से भिड़ेगी। गुजरात का पांचवां मुकाबला 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ होगा, जबकि लीग चरण का आखिरी मैच 13 दिसंबर को मुंबई से खेला जाएगा।आदित्य रावल (कप्तान एवं विकेटकीपर), रुद्र एम. पटेल, मलय शाह, कृष गुप्ता, देव कठियारा, अभय ओझा, सुजल जीवानी, काव्या पटेल, हेनिल पटेल, शेजोर दीवान, रुद्र एन. पटेल, राज राघवानी, भव्या चौहान, पार्थ खत्री, मौलयराजसिंह चावड़ा और खिलन पटेल।हेम जोशीपुरा (कोच), भाविक ठाकर (कोच), दीपक ओझा (स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच), जिमी कुमार पटेल (फिजियो), भारत परमार (वीडियो एनालिस्ट) और जगत पटेल (टीम मैनेजर)।

बीसीसीआई स्टेट 'ए' मेंस अंडर-23 टी20 टूर्नामेंट 2026-27 के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। विकेटकीपर बल्लेबाज आदित्य रावल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो टूर्नामेंट में गुजरात को बेहतर प्रदर्शन कराने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। आदित्य रावल कप्तान के साथ-साथ विकेटकीपर की भूमिका भी निभाएंगे। गुजरात की घोषित टीम में रुद्र एम. पटेल, मलय शाह, कृष गुप्ता, देव कठियारा, अभय ओझा, सुजल जीवानी, काव्या पटेल, हेनिल पटेल, शेजोर दीवान, रुद्र एन. पटेल, राज राघवानी, भव्या चौहान, पार्थ खत्री, मौलयराजसिंह चावड़ा और खिलन पटेल को शामिल किया गया है।