विव रिचर्ड्स सरीखे दिग्गजों ने की पीएम मोदी की तारीफ, कोरोना वैक्सीन देने पर कहा धन्यवाद

वेस्टइंडीज के महानतम बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। कैरेबियाई द्वीप समूह के देशों को भारत सरकार की ओर से वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत वैक्सीन दिए गए थे। इस मदद के लिए विव रिचर्ड्स के साथ-साथ रिची रिचर्डसन, जिम्मी एडम्स और रामनरेशन सरवन ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया। मार्च में एंटिगा और बारबडोस को एक लाख 75 हजार में से 40 हजार टीके इसी मैत्री संबंध के तहत मिले थे।

For those who love Old Cricket and New India. Perhaps even for those who understand neither cricket nor India. pic.twitter.com/I36nwEl02F