पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर बने दक्षिण अफ्रीकी टीम के कोच, विकेट के पीछे कर चुके हैं 998 शिकार

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। बुरे दौर से गुजर रही टीम को उबारने के लिए प्रबंधन ने पूर्व दिग्गज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बाउचर साल 2023 तक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कोच रहेंगे।

JUST IN: Mark Boucher has been confirmed as the new head coach of the South African men's side. pic.twitter.com/EMuy3FETns