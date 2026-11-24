{"_id":"6b052556ddf68959610389d6","slug":"former-england-captain-michael-vaughan-questions-shubman-gill-s-call-to-settle-for-draw-against-nz-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: माइकल वॉन ने गिल को घेरा, वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने पर किए सवाल; फैसले पर क्या बोले?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के निशाने पर आ गए हैं। वॉन ने मैच में जीत की संभावना होने के बावजूद भारतीय टीम के ड्रॉ पर सहमत होने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गिल के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाजों की थकान और अगले टेस्ट के बीच कम समय होने को मैच खत्म करने की वजह बताया था।

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गिल ने ड्रॉ स्वीकार किया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट सोमवार को ड्रॉ पर समाप्त हुआ। उस समय दिन का खेल खत्म होने में करीब 15 ओवर बाकी थे और भारतीय टीम को जीत के लिए न्यूजीलैंड के पांच विकेट और हासिल करने थे। हालांकि, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच को आगे जारी रखने के बजाय ड्रॉ स्वीकार करने का फैसला किया।



मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान गिल ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि टीम के लिए तेज गेंदबाजों को फिट रखना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने बताया था कि भारत के तीनों तेज गेंदबाज मैच में करीब 50-50 ओवर गेंदबाजी कर चुके थे। इसके अलावा अगले टेस्ट मैच में सिर्फ तीन दिन का समय बचा था और टीम को अगले दिन यात्रा भी करनी थी।

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गिल ने क्या दिया था कारण?

गिल ने कहा था, अगर पिच में थोड़ी और मदद होती तो शायद बात अलग होती, लेकिन तेज गेंदबाज थक चुके थे। तीनों ने मैच में लगभग 50 ओवर गेंदबाजी की थी। हमें यह भी ध्यान रखना था कि अगले मैच में सिर्फ तीन दिन का समय है और कल हमें यात्रा भी करनी है। हम अपने सभी गेंदबाजों को तरोताजा रखना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि 5-10 ओवर और खेलने से ज्यादा कुछ हासिल होता।

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