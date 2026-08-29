इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: बल्लेबाजों के लगातार फ्लॉप शो पर भड़के मुख्य कोच सरफराज अहमद, क्या दी सलाह? जानें

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विज्ञापन पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज अहमद टीम के बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खासा नाखुश हैं। सरफराज का कहना है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे हैं और इसी कारण टीम 30 से 35 ओवरों के अंदर ही ऑलआउट हो जा रही है। लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 171 और दूसरी में 135 रनों पर सिमटने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों का हाल लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में भी बेहाल रहा। इंग्लिश तेज गेंदबाजों के सामने टीम के बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम पहली पारी में महज 110 रन बनाकर सिमट गई।

बल्लेबाजों के प्रदर्शन से चिंतित

सरफराज ने टीम के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी टीम 30 या 35 ओवर में ही ऑलआउट हो रही है। जाहिर है कि हमने इस पर बात की है और बल्लेबाजों को भी पता है कि हम पिच पर अधिक समय नहीं बिता रहे हैं। हां, हालात बल्लेबाजों के लिए निश्चित रूप से मुश्किल हैं, लेकिन जो भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय बिताएगा और 30 से 40 गेंदें खेलेगा, उसे फायदा होगा। शुरुआती 30-40 गेंदें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर हम उनसे पार पा लें, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे।

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