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आईसीसी की कार्रवाई: क्यों अंपायर से भिड़े मैक्स ओ'दाऊद, खाते में एक डिमेरिट अंक जुड़ने का कारण क्या? जानिए

Thu, 29 Oct 2026 03:24 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 29 Oct 2026 03:24 PM IST
सार

  • नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज मैक्स ओ'दाऊद को ओमान के खिलाफ आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग-2 मुकाबले में अंपायर के फैसले पर असहमति जताने के लिए आधिकारिक चेतावनी दी गई है।
  • आईसीसी ने उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा है। 

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Dutch opener Max O Dowd reprimanded for ICC code of conduct breach know
मैक्स ओ'दाऊद - फोटो : ICC

विस्तार
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नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज मैक्स ओ'दाऊद को ओमान के खिलाफ आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग-2 मुकाबले के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैक्स ओ'दाऊद को आधिकारिक चेतावनी दी है और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया है। यह मामला मंगलवार को दुबई में खेले गए मुकाबले का है।
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अंपायर के फैसले पर जताई थी असहमति
मैच के दौरान नीदरलैंड्स की पारी के 12वें ओवर में मैक्स ओ'दाऊद को एलबीडब्ल्यू (एलबीडब्ल्यू) आउट दिया गया। फैसले के बाद बल्लेबाज ने अपना बल्ला दिखाकर अंपायर को संकेत दिया कि गेंद उनके बल्ले से लगकर गई थी। आईसीसी ने इस व्यवहार को अंपायर के फैसले पर असहमति जताने के रूप में माना। मैक्स ओ'दाऊद को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है।
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पहली बार हुआ आचार संहिता का उल्लंघन
आईसीसी के मुताबिक, पिछले 24 महीनों में यह मैक्स ओ'दाऊद का पहला अनुशासनात्मक अपराध है। इस उल्लंघन के लिए उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। मैक्स ओ'दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल के मैच रेफरी फिल व्हिटिकेस द्वारा प्रस्तावित सजा को भी स्वीकार कर लिया। ऐसे में मामले की औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इस मामले में मैदानी अंपायर अकबर अली और शिजू सैम के साथ रिजर्व अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया था।

लेवल-1 के उल्लंघन पर क्या है सजा?
आईसीसी की आचार संहिता के तहत लेवल-1 के उल्लंघन पर आधिकारिक चेतावनी से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट अंक भी दिए जा सकते हैं।

नीदरलैंड्स ने ओमान को 106 रन से हराया
इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच नीदरलैंड्स ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग-2 के मुकाबले में ओमान को 106 रन से करारी शिकस्त दी। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस मैच को टूर्नामेंट का 141वां मुकाबला बताया गया है। अब दोनों टीमें दो नवंबर को इसी मैदान पर फिर आमने-सामने होंगी। यह लीग-2 का 144वां मुकाबला होगा। नीदरलैंड्स की टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, जबकि ओमान पिछली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगा।
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