सचिन vs इंजमाम, कोहली vs बाबर: वकार यूनिस ने रैपिड फायर में किसे चुना? पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किया नजरअंदाज!

सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को चुना

वकार के चुनाव में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। हालांकि, वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अनवर के बीच उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अनवर को चुना। इस तरह रैपिड-फायर में नौ मुकाबलों में से आठ में भारतीय खिलाड़ियों को उनकी पसंद मिली, जबकि एक में पाकिस्तानी खिलाड़ी चुना गया।



रैपिड-फायर राउंड में वकार यूनिस से पूछे गए सवाल और उनके जवाब

1. सचिन तेंदुलकर या इंजमाम उल हक?

जवाब: सचिन तेंदुलकर।

2. विराट कोहली या बाबर आजम?

जवाब: विराट कोहली।

3. शाहीन अफरीदी या जसप्रीत बुमराह?

जवाब: जसप्रीत बुमराह।

4. राहुल द्रविड़ या यूनिस खान?

जवाब: राहुल द्रविड़।

5. एमएस धोनी या जावेद मियांदाद?

जवाब: एमएस धोनी।

6. रोहित शर्मा या फखर जमां?

जवाब: रोहित शर्मा।

7. वीवीएस लक्ष्मण या मिस्बाह उल हक?

जवाब: वीवीएस लक्ष्मण।

8. मोहम्मद शमी या मोहम्मद आमिर?

जवाब: मोहम्मद शमी।

9. वीरेंद्र सहवाग या शाहिद अनवर?

जवाब: शाहिद अनवर।



