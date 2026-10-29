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ऑकलैंड में शुभमन गिल ने आजमाई नई तकनीक: क्या है 'टेम्पल' डिवाइस जिसे कप्तान ने किया इस्तेमाल, क्या है खासियत?

Thu, 29 Oct 2026 03:44 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 29 Oct 2026 03:44 PM IST
सार

  • भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले ऑकलैंड में नेट अभ्यास किया।
  • इस दौरान उनके माथे पर एआई आधारित फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस ‘टेम्पल’ नजर आया। क्या है ये और किस काम आता है?

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IND vs NZ: Shubman Gill Trains Ahead of New Zealand ODI Series, Tests Temple Device
शुभमन गिल - फोटो : BCCI (videograb)

विस्तार
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न्यूजीलैंड के खिलाफ चार नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज की तैयारियों में भारतीय टीम जुट गई है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने ऑकलैंड में नेट अभ्यास किया। इस दौरान उनके माथे पर लगा एक खास डिवाइस चर्चा का विषय बन गया। यह एआई आधारित फिटनेस और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग डिवाइस 'टेम्पल' है, जिसे जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने विकसित किया है। गिल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ईशान किशन ने भी नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया। तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ भी भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। वनडे सीरीज में अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।
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गिल ने आजमाया 'टेम्पल' डिवाइस
  • ऑकलैंड में अभ्यास के दौरान गिल के माथे पर लगा 'टेम्पल' डिवाइस आकर्षण का केंद्र रहा। इसे आंखों के ठीक ऊपर, माथे पर पहना जाता है।
  • यह सामान्य स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड से अलग तरह के शारीरिक संकेतों को ट्रैक करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
  • इस डिवाइस को लेकर दावा किया जाता है कि यह मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से जुड़े बदलावों, तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रियाओं और शारीरिक मेहनत के दौरान होने वाले तनाव से संबंधित संकेतों की निगरानी कर सकता है।
  • इसकी तकनीक को 'ब्रेनफ्लो' नाम दिया गया है।
  • इसके अलावा, इसमें 'एंट्रोपी' नामक स्कोर के जरिए शारीरिक मेहनत, आराम और रिकवरी से जुड़े संकेतों को समझने की बात कही जाती है।
  • हालांकि, डिवाइस की सटीक क्षमताओं और दूसरे फिटनेस ट्रैकर्स के मुकाबले इसकी उपयोगिता को लेकर अभी सीमित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध है।
  • इसे किसी बीमारी का पता लगाने वाला प्रमाणित मेडिकल उपकरण भी नहीं माना जाना चाहिए।
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क्या है 'टेम्पल' डिवाइस और कैसे करता है काम?
'टेम्पल' एक एआई आधारित फिटनेस और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग डिवाइस है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि शारीरिक गतिविधि और मेहनत के दौरान शरीर से मिलने वाले कुछ संकेतों की निगरानी की जा सके।
  • मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से जुड़े संकेत: डिवाइस की तकनीक का उद्देश्य मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से संबंधित बदलावों को ट्रैक करना है। हालांकि, इन मापों की सटीकता और व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत बनी हुई है।
  • शारीरिक मेहनत और रिकवरी की निगरानी: इसके 'एंट्रोपी' स्कोर के जरिए मेहनत, आराम और रिकवरी से जुड़े संकेतों का आकलन करने की बात कही जाती है। इससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान शरीर पर पड़ने वाले दबाव को समझने में मदद मिलने की संभावना है।
  • क्या यह दिमाग की बीमारी का पता लगा सकता है: फिलहाल इसे मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निदान करने वाला प्रमाणित उपकरण नहीं माना जाना चाहिए। यह एमआरआई, चिकित्सकीय जांच या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है।

IND vs NZ: Shubman Gill Trains Ahead of New Zealand ODI Series, Tests Temple Device
केएल राहुल - फोटो : ANI
राहुल और ईशान ने भी किया अभ्यास
वनडे सीरीज की तैयारियों के बीच केएल राहुल और ईशान किशन ने भी नेट्स में बल्लेबाजी की। ईशान किशन और राहुल दोनों अभ्यास के दौरान बल्लेबाजी करते नजर आए। भारतीय कप्तान गिल ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से भी बातचीत की। गिल अपने करीबी दोस्त और भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से भी चर्चा करते दिखाई दिए। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 38 गेंदों पर नाबाद 113 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से आगे है और उसकी नजर सीरीज में क्लीन स्वीप पर है।

चार नवंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज चार नवंबर से शुरू होगी। इस प्रारूप में विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए अहम होगी। टीम इस सीरीज के जरिए आगामी बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहेगी। टी20 सीरीज के बाद वनडे प्रारूप में बदलाव के साथ खिलाड़ियों की भूमिका और टीम संयोजन पर भी ध्यान रहेगा। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलना भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी। वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। इस प्रारूप में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। 
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