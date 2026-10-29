ऑकलैंड में शुभमन गिल ने आजमाई नई तकनीक: क्या है 'टेम्पल' डिवाइस जिसे कप्तान ने किया इस्तेमाल, क्या है खासियत?

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विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ चार नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज की तैयारियों में भारतीय टीम जुट गई है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने ऑकलैंड में नेट अभ्यास किया। इस दौरान उनके माथे पर लगा एक खास डिवाइस चर्चा का विषय बन गया। यह एआई आधारित फिटनेस और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग डिवाइस 'टेम्पल' है, जिसे जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने विकसित किया है। गिल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ईशान किशन ने भी नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया। तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ भी भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। वनडे सीरीज में अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।

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गिल ने आजमाया 'टेम्पल' डिवाइस ऑकलैंड में अभ्यास के दौरान गिल के माथे पर लगा 'टेम्पल' डिवाइस आकर्षण का केंद्र रहा। इसे आंखों के ठीक ऊपर, माथे पर पहना जाता है।

यह सामान्य स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड से अलग तरह के शारीरिक संकेतों को ट्रैक करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस डिवाइस को लेकर दावा किया जाता है कि यह मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से जुड़े बदलावों, तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रियाओं और शारीरिक मेहनत के दौरान होने वाले तनाव से संबंधित संकेतों की निगरानी कर सकता है।

इसकी तकनीक को 'ब्रेनफ्लो' नाम दिया गया है।

इसके अलावा, इसमें 'एंट्रोपी' नामक स्कोर के जरिए शारीरिक मेहनत, आराम और रिकवरी से जुड़े संकेतों को समझने की बात कही जाती है।

हालांकि, डिवाइस की सटीक क्षमताओं और दूसरे फिटनेस ट्रैकर्स के मुकाबले इसकी उपयोगिता को लेकर अभी सीमित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध है।

इसे किसी बीमारी का पता लगाने वाला प्रमाणित मेडिकल उपकरण भी नहीं माना जाना चाहिए।

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Getting into the groove 💪 Captain @ShubmanGill, @klrahul and Gurnoor Brar train in Auckland for the upcoming ODI series against New Zealand. Visuals from the same 👇👇 #NZvIND #TeamIndia https://t.co/Kd6DkXMrkK — BCCI (@BCCI) October 29, 2026

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क्या है 'टेम्पल' डिवाइस और कैसे करता है काम?

'टेम्पल' एक एआई आधारित फिटनेस और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग डिवाइस है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि शारीरिक गतिविधि और मेहनत के दौरान शरीर से मिलने वाले कुछ संकेतों की निगरानी की जा सके। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से जुड़े संकेत: डिवाइस की तकनीक का उद्देश्य मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से संबंधित बदलावों को ट्रैक करना है। हालांकि, इन मापों की सटीकता और व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत बनी हुई है।

डिवाइस की तकनीक का उद्देश्य मस्तिष्क में रक्त प्रवाह से संबंधित बदलावों को ट्रैक करना है। हालांकि, इन मापों की सटीकता और व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत बनी हुई है। शारीरिक मेहनत और रिकवरी की निगरानी: इसके 'एंट्रोपी' स्कोर के जरिए मेहनत, आराम और रिकवरी से जुड़े संकेतों का आकलन करने की बात कही जाती है। इससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान शरीर पर पड़ने वाले दबाव को समझने में मदद मिलने की संभावना है।

इसके 'एंट्रोपी' स्कोर के जरिए मेहनत, आराम और रिकवरी से जुड़े संकेतों का आकलन करने की बात कही जाती है। इससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान शरीर पर पड़ने वाले दबाव को समझने में मदद मिलने की संभावना है। क्या यह दिमाग की बीमारी का पता लगा सकता है: फिलहाल इसे मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निदान करने वाला प्रमाणित उपकरण नहीं माना जाना चाहिए। यह एमआरआई, चिकित्सकीय जांच या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। 'टेम्पल' एक एआई आधारित फिटनेस और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग डिवाइस है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि शारीरिक गतिविधि और मेहनत के दौरान शरीर से मिलने वाले कुछ संकेतों की निगरानी की जा सके।

राहुल और ईशान ने भी किया अभ्यास

वनडे सीरीज की तैयारियों के बीच केएल राहुल और ईशान किशन ने भी नेट्स में बल्लेबाजी की। ईशान किशन और राहुल दोनों अभ्यास के दौरान बल्लेबाजी करते नजर आए। भारतीय कप्तान गिल ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से भी बातचीत की। गिल अपने करीबी दोस्त और भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से भी चर्चा करते दिखाई दिए। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 38 गेंदों पर नाबाद 113 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से आगे है और उसकी नजर सीरीज में क्लीन स्वीप पर है।