ऋषभ होंगे नए कप्तान: हो गया एलान, अय्यर की जगह पंत संभालेंगे दिल्ली कैपिटल्स की कमान

दिल्ली कैपिटल्स फ्रैंचाइजी ने साल 2021 के लिए अपना नया कप्तान चुन लिया है। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में अब ऋषभ पंत टीम की बागडोर संभालेंगे। टीम इंडिया के इस विकेटकीपर बल्लेबाज से दिल्ली कैपिटल्स फ्रैंचाइजी काफी प्रभावित हैं। उपकप्तान होने के नाते सबसे पहले उन्हीं के नाम पर ही चर्चा की गई। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टी-20 और वनडे सीरीज में ऋषभ पंत ने बल्ले से सभी को प्रभावित किया इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी उन्होंने अकेले अपने दम पर कुछ टेस्ट मैच टीम के लिए बनाए। अब तीन-तीन भारतीय विकेटकीपर आईपीएल में कप्तानी करते नजर आएंगे। केएल राहुल पंजाब किंग्स के अगुवा हैं और इस सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा दांव खेलते हुए युवा संजू सैमसन पर भरोसा जताया है।

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨



Rishabh Pant will be our Captain for #IPL2021 ✨@ShreyasIyer15 has been ruled out of the upcoming season following his injury in the #INDvENG series and @RishabhPant17 will lead the team in his absence 🧢#YehHaiNayiDilli