इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में बुधवार को 49वां मुकाबला खेला गया। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 रन से जीत हासिल की। चेन्नई की इस सीजन की यह सातवीं हार थी तो वहीं बैंगलोर छठी जीत के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई। मैच में चौके-छक्के के अलावा कई रोमांचक मोड़ भी देखने को मिले। लेकिन इस दौरान स्टैंड में मौजूद दो प्रेमियों ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहां एक लड़की ने अपने दोस्त से सरेआम प्यार का इजहार किया।

Girl propose to a RCB fan boy😅..#IPL2022

If he can stay loyal to RCB who never won a cup then he will surely stay loyal to his life partner❤️ in every situation.#IPL @RCBTweets #RCBvCSK #love #lifepartner pic.twitter.com/L5jzCTaLZV