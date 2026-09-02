पहले किसी और की दुल्हन थीं, फिर बनीं क्रिकेटर्स की हमसफर: तलाकशुदा महिलाओं पर आया इन भारतीय खिलाड़ियों का दिल





इनमें मुरली विजय, शिखर धवन, अनिल कुंबले और मोहम्मद शमी के नाम प्रमुख हैं। हालांकि इन चारों कहानियों का अंत एक जैसा नहीं रहा। किसी का रिश्ता आज भी कायम है, किसी की शादी तलाक पर खत्म हुई और किसी की निजी जिंदगी कानूनी विवादों के कारण लंबे समय तक चर्चा में रही।

क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों के बल्ले और गेंद की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन मैदान से बाहर उनकी जिंदगी भी कई बार उतनी ही दिलचस्प रही है। भारतीय क्रिकेट के कुछ बड़े नामों ने ऐसे रिश्ते चुने, जिनमें उनकी जीवनसाथी पहले शादी कर चुकी थीं। किसी कहानी में दोस्ती और रिश्तों का उलझा हुआ अध्याय आया, तो किसी में बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार को स्वीकार करने का साहस दिखा।