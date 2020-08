पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर, गांगुली समेत कई क्रिकेटरों ने दी श्रद्धांजलि

{"_id":"5f3954ff8ebc3e3cfe1a9c82","slug":"cricketers-paid-tribute-after-death-of-former-cricketer-chetan-chauhan-ganguly-and-bcci-expresses-condolences","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f\u0930 \u091a\u0947\u0924\u0928 \u091a\u094c\u0939\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u091c\u0917\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u094b\u0915 \u0915\u0940 \u0932\u0939\u0930, \u0917\u093e\u0902\u0917\u0941\u0932\u0940 \u0938\u092e\u0947\u0924 \u0915\u0908 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f\u0930\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0926\u0940 \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u091c\u0932\u093f","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

I'm deeply anguished to learn of the passing away of #ChetanChauhan. I've spent so much time with him when he was Indian Cricket Team’s manager.Not only was he a tough opening batsman but was a person with tremendous sense of humour & attachment to Indian cricket: BCCI President pic.twitter.com/X296ugxYOD — ANI (@ANI) August 16, 2020 भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और टीम इंडिया के मैनेजर रह चुके चेतन चौहान का रविवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमण और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने 73 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन की खबर के बाद खेल जगत में शोक की लहर है। उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), कप्तान विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर समेत कई स्टार क्रिकेटरों ने याद किया और उनके निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि दी।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने चेतन चौहान के निधन पर दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बीसीसीआई की तरफ से अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने भी श्रद्धांजलि दी।बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, 'चेतन चौहान के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरी पीड़ा हुई है। जब वह भारतीय क्रिकेट टीम के प्रबंधक थे तब मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, वह सिर्फ एक मजबूत सलामी बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि लोगों से लगाव रखने वाले शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी थे।

Shocked to hear about the passing of Shri. Chetan Chauhan ji. May his soul rest in peace and my thoughts and prayers are with his family. 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) August 16, 2020

Saddened to hear about the demise of Chetan Bhai.



He always had encouraging things to say to me & shared plenty of stories from his cricketing days with the Indian team.



May his soul Rest in Peace. 🙏🏼 pic.twitter.com/AlkVHj47XK — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2020

Sad to learn about the demise of #ChetanChauhan . My heartfelt condolences to his family and friends. Om Shanti ! — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 16, 2020

Saddened to hear the passing of Chetan Chauhan. Fondly remember our conversations on the 2007/8 tour of Australia. Heartfelt condolences to his family. 🙏🏽 — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 16, 2020

My deep condolences to Chetan Chauhan's family and well wishers on his passing. Om Shanti ! — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 16, 2020

Saddened to hear about the demise of Chetan Chauhan ji. His contribution to the game as well as to administration will always be remembered! May god give strength to his family & loved ones! pic.twitter.com/6dvIlqZ7ke — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 16, 2020

टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने लिखा, 'चेतन चौहान के निधन की खबर सुनकर बहुत हैरान हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के साथ मेरी प्रार्थना और संवेदनायें।'महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘चेतन भाई के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। वह मुझे हमेशा प्रेरणादायी बातें कहते थे, उन्होंने भारतीय टीम के साथ अपने क्रिकेट दिनों की कई कहानियां मुझे सुनाई थीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने क्रिकेट और राजनीति दोनों में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘चेतन चौहान सर के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। भारतीय क्रिकेट और राजनीति में उन्होंने अपार योगदान दिया। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ।’पूर्व भारतीय कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले ने चौहान के साथ उनकी बातें याद कीं। उन्होंने कहा, ‘चेतन चौहान के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। 2007-08 के आस्ट्रेलिया दौरे पर हमारी बातचीत अच्छी तरह याद है। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं।’दिल्ली के वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने चौहान को श्रृद्धांजलि दी। सहवाग ने लिखा, ‘चेतन चौहान के परिवार और शुभचिंतकों को मेरी संवेदनाएं। ओम् शांति।’गंभीर ने ट्वीट किया, ‘चेतन चौहान के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। क्रिकेट और प्रशासन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों को भगवान शक्ति दे।’