इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान बने बेन स्टोक्स काउंटी चैंपियनशिप के एक मैच के दौरान चोटिल होकर मैदान पर ही गिर पड़े। स्टोक्स डरहम की तरफ से खेल रहे थे और ग्लैमरगन के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मार्नस लाबुशेन की एक पटकी हुई गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश की और चूक गए।

Man down 😬



Ben Stokes is floored after inside edging a Labuschagne short ball into the unmentionables#LVCountyChamp pic.twitter.com/0y3bAxCIBo