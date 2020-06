पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर सुनाई आपबीती

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40 वर्षीय ऑलराउंडर ने खुद अपने ट्विटर पर शनिवार को इस बात का खुलासा किया। अफरीदी ने ट्वीट किया कि, 'मैं गुरुवार से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, मेरा शरीर बुरी तरह दर्द हो रहा था। मेरा परीक्षण किया गया है और दुर्भाग्य से मैं पॉजिटिव हूं। मुझे शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, इंशाअल्लाह'

I’ve been feeling unwell since Thursday; my body had been aching badly. I’ve been tested and unfortunately I’m covid positive. Need prayers for a speedy recovery, InshaAllah #COVID19 #pandemic #hopenotout #staysafe #stayhome