बड़ौदा ने जीती Cooch Behar Trophy, फाइनल में विदर्भ को हराया

बीसीसीआई के तत्वावधान में खेले जाने वाले कूच विहार अंडर-19 टूर्नामेंट 2019-20 का खिताब बड़ौदा ने जीता। फाइनल मे विदर्भ को तीन विकेट से हराते हुए बड़ौदा ने यह ट्रॉफी अपने नाम की। नागपुर में खेले गए इस चारदिवसीय मैच में मेजबान विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। अपनी पहली पारी में यह टीम 255 रन पर सिमट गई।

Baroda beat Vidarbha by three wickets in the final to win the Cooch Behar Trophy.



