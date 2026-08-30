इमरान की सेहत से चिंतित मोईन खान: पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज की जेल अधिकारियों से अपील, भावुक संदेश किया पोस्ट

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मोईन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक भावुक वीडियो संदेश जारी करते हुए क्रिकेट जगत से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थन में एकजुट होने की अपील की। इमरान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के आरोपों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। हालांकि, इन आरोपों से इमरान लगातार इनकार करते आए हैं। विज्ञापन पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मोईन खान ने साल 1992 में पाकिस्तान को वनडे विश्व कप का खिताब जिताने वाले कप्तान इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और जेल अधिकारियों से अपील की है कि 73 वर्षीय इमरान को तुरंत और उचित मेडिकल देखभाल सुनिश्चित की जाए। मोईन खान उस टीम का अहम हिस्सा रहें हैं, जिसने वनडे विश्व कप खिताब जीता था।

मोईन बोले- इमरान को उचित इलाज का अधिकार

मोईन ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कप्तान इमरान खान अभी अदियाला जेल में हैं और उनकी हालत काफी खराब है। मैं एक बार फिर अधिकारियों, पाकिस्तान सरकार और अदियाला जेल चलाने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं। मेरी गुजारिश है कि हमारे कप्तान के अधिकारों का सम्मान किया जाए, एक पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर उन्हें मेडिकल देखभाल का अधिकार है। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, मैं दूसरे क्रिकेटर्स से भी अपील करता हूं कि वे आगे आकर उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाएं। पाकिस्तान क्रिकेट में इमरान खान का योगदान बहुत बड़ा है और उनके दौर में खेलने वाले हम सभी लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है।

मियांदाद भी उतरे थे समर्थन में

मोईन की यह अपील, महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद की ऐसी ही अपील के बाद और दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच आई है। हाल ही में भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तानों सहित 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखकर इमरान के लिए उचित स्वास्थ्य सेवा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग की थी। पूर्व कप्तानों को ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस का भी सार्वजनिक समर्थन मिला है। यह पत्र फरवरी में 14 पूर्व कप्तानों द्वारा लिखे गए पत्र के बाद लिखा गया था, लेकिन उस पर पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था।

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