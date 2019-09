सीबीआई ने ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव बेहेरा को गिरफ्तार किया, घोटाले से जुड़ा है नाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) के पूर्व सचिव आशीर्वाद बेहेरा को गिरफ्तार कर लिया है। अर्थ तत्व चिटफंड घोटाले मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

Central Bureau of Investigation has arrested former Odisha Cricket Association (OCA) Secretary, Ashirbad Behera in connection with Artha Tatwa chit fund scam case. pic.twitter.com/9DJ4ft2HMo