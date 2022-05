IPL Match Fixing: आईपीएल में फिक्सिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने किया पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

आईपीएल 2022 के आखिरी चरण के मुकाबले खेले जा रहे हैं। शुक्रवार तक मौजूदा सीजन के 60 लीग मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो चुकी है। जबकि गुजरात टाइंटस प्लेऑफ में पहुंचने वाली इकलौती टीम है।

Match-fixing racket allegedly influenced outcome of IPL cricket matches based on inputs from Pakistan: Officials after CBI arrests 3 people