फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   BCCI invited applications for the positions of fielding coach of the women's team men's side head physio

बीसीसीआई: भारतीय महिला टीम के फील्डिंग कोच के लिए मंगाए गए आवेदन, जानें क्या है अंतिम तिथि और शर्तें?

Tue, 03 Nov 2026 09:47 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 03 Nov 2026 09:47 PM IST
सार

  • बीसीसीआई ने महिला टीम के फील्डिंग कोच और पुरुष टीम के फिजियो के लिए आवेदन मंगाए हैं।
  • आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 16 नवंबर तय की गई है।
  • बीसीसीआई ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी है।

विज्ञापन
BCCI invited applications for the positions of fielding coach of the women's team men's side head physio
बीसीसीआई - फोटो : BCCI

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को महिला टीम के लिए फील्डिंग कोच और पुरुष टीम के मुख्य फिजियोथैरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि इन पदों पर आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 16 नवंबर तय की गई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई घरेलू सफेद गेंद की सीरीज के दौरान मुनिश बाली ने महिला टीम के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि क्षेत्ररक्षण, विशेष रूप से छूटे हुए कैच, महिला टीम के लिए लंबे समय से चिंता का एक बड़ा विषय रहे हैं।

विज्ञापन


बीसीसीआई ने क्या कहा 
बीसीसीआई द्वारा जारी सूची के अनुसार इन भूमिकाओं की मुख्य जिम्मेदारियों में एक विश्व स्तरीय फील्डिंग यूनिट तैयार करने के लिए व्यापक कार्यक्रम विकसित और लागू करना, अभ्यास और मैचों के दौरान फील्डिंग सत्र आयोजित करना और कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत कोचिंग देना शामिल है। इसके अलावा, चयनित उम्मीदवार को विभिन्न मैच स्थितियों के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों के व्यक्तिगत योगदान का आकलन भी करना होगा।
विज्ञापन


दूसरी ओर, बोर्ड पुरुष टीम के मुख्य फिजियोथैरेपिस्ट के रूप में सितंबर में इस्तीफा देने वाले कमलेश जैन के विकल्प की तलाश कर रहा है। बीसीसीआई ने इसके लिए शर्त रखी है कि उम्मीदवार के पास फिजियोथैरेपी सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए और उसे एथलीटों या टीमों, विशेष रूप से उच्च-प्रदर्शन वाली टीमों के साथ काम करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed