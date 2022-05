{"_id":"6282bc0e05d4582e9f267de4","slug":"ban-vs-sl-angelo-mathews-becomes-12th-player-to-be-dismissed-for-199-in-test-naeem-hasan-sent-pavilion","type":"story","status":"publish","title_hn":"BAN vs SL: टेस्ट में 199 पर आउट होने वाले 12वें खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज, नईम हसन ने भेजा पवेलियन","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चटगांव Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 17 May 2022 02:33 AM IST