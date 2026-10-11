रणजी ट्रॉफी: बिना खेले ही अरुणाचल प्रदेश को गंवाना पड़ा मैच, नगालैंड के खिलाफ मुकाबला क्यों हुआ रद्द; जानें

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इससे पहले अरुणाचल प्रदेश गुरुवार को भुवनेश्वर में सिक्किम के खिलाफ वीनू मांकड़ ट्रॉफी मैच में भी अपनी अंडर-19 टीम को मैदान में नहीं उतार पाया था। अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के सितंबर में चुनाव कराए गए थे जिसमें नबम विवेक अध्यक्ष चुने गए। बाद में हालांकि कई जिला संघों ने चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया।उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को हस्तक्षेप करने और बिहार के मामले की तरह स्वतंत्र चयन पैनल गठित करने से रोक दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, अदालत से स्थगन आदेश जारी है और बीसीसीआई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य संघ का संचालन कोई नहीं कर रहा है। जब तक अदालत मंजूरी नहीं देती, हम कुछ नहीं कर सकते।अरुणाचल प्रदेश रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र में प्लेट ग्रुप के अपने सभी पांच मैच हार गया था और वह तालिका में सबसे निचले स्थान पर रहा था। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन की आज से शुरुआत हुई है और पहले दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं।