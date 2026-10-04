वीनू मांकड़ ट्रॉफी: कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे सहवाग के बेटे आर्यवीर, दिल्ली अंडर-19 टीम की संभालेंगे कमान

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विज्ञापन भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 18 वर्षीय आर्यवीर को आगामी वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए दिल्ली की अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट आठ अक्तूबर से विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली टीम में अर्नव बुग्गा को उपकप्तान बनाया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था प्रभावित

यह नियुक्ति आर्यवीर के हालिया भारत अंडर-19 दौरे के तुरंत बाद आई है। पिछले महीने राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज के लिए वह भारतीय टीम का हिस्सा थे। बारिश से प्रभावित पहले मैच में उन्होंने अपने डेब्यू पर 28 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सात रन से हराया था। इसके बाद उन्होंने दूसरे वनडे में सीरीज का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 47 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेली और शीर्ष क्रम में महत्वपूर्ण साझेदारियां की। हालांकि अर्धशतक से महज तीन रन दूर वह रन आउट हो गए। तीसरे मैच में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की और 34 रन बनाए। उन्होंने इस पूरी सीरीज की तीन पारियों में कुल 109 रन बनाए।

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आर्यवीर के पास प्रतिभा दिखाने का अहम मौका

यह सीरीज आर्यवीर के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 2026 दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए दो मैच खेले और 24 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ दिल्ली के लिए खेलते हुए 297 रनों की शानदार पारी खेलकर भी सुर्खियां बटोरी थीं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आर्यवीर ने स्वीकार किया था कि वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलने में नाकाम रहे और उन्होंने लंबी पारियों को अलग-अलग चरणों में बांटकर खेलने का महत्व सीखा है। दिल्ली की कप्तानी उन्हें अपने खेल को आगे ले जाने और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का एक और शानदार अवसर प्रदान करेगी।

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