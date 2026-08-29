{"_id":"6a92c8c5af315c2eb10ec583","slug":"5-domestic-cricket-stars-still-waiting-for-their-chance-in-indias-test-team-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारतीय टेस्ट जर्सी का इंतजार: किसी ने हजारों रन बनाए, किसी ने लिए सैकड़ों विकेट, फिर भी टीम से दूर ये खिलाड़ी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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हालांकि, घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक इंटरनेशनल स्तर पर खुद को साबित करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला है। इनमें कुछ खिलाड़ी तो वर्षों से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में रन और विकेटों का अंबार लगा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही पांच खिलाड़ियों पर, जिनका घरेलू क्रिकेट का रिकॉर्ड उन्हें कम से कम टेस्ट टीम में मौका दिए जाने की मजबूत दावेदारी पेश करता है। विज्ञापन भारतीय क्रिकेट में घरेलू क्रिकेट को राष्ट्रीय टीम में चयन की सबसे अहम सीढ़ियों में से एक माना जाता है। खासकर टेस्ट क्रिकेट में लंबे फॉर्मेट के प्रदर्शन को काफी महत्व दिया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को खाली समय में घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह देता रहा है। इसी वजह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलने को लेकर सख्त कदम भी उठाए जा चुके हैं।

अभिमन्यु ईश्वरन अभिमन्यु ईश्वरन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनका नाम पिछले कई वर्षों से भारतीय टेस्ट टीम के आसपास नजर आता रहा है। बंगाल के इस सलामी बल्लेबाज ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। वह 114 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में करीब 47 की औसत से 8396 रन बना चुके हैं। उनके नाम 27 शतक और 36 अर्धशतक भी दर्ज हैं। ईश्वरन का फर्स्ट-क्लास डेब्यू 2013 में हुआ था और इसके बाद से वह लगातार घरेलू क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित करते रहे हैं। वह भारतीय टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें टेस्ट मैच में मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में 30 साल की उम्र में भी ईश्वरन भारतीय टेस्ट कैप का इंतजार कर रहे हैं।

धर्मेंद्रसिंह जडेजा सौराष्ट्र के अनुभवी ऑलराउंडर धर्मेंद्रसिंह जडेजा घरेलू क्रिकेट में लंबे समय से अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने 100 फर्स्ट-क्लास मैचों में 423 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में उनके नाम 121 विकेट, जबकि टी20 क्रिकेट में 65 विकेट दर्ज हैं।



धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने 2013 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कदम रखा था। यानी एक दशक से ज्यादा समय से वह घरेलू स्तर पर लगातार खेल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय टेस्ट टीम में उन्हें अब तक जगह नहीं मिल सकी है। घरेलू क्रिकेट में उनके अनुभव और विकेटों के आंकड़े निश्चित तौर पर उन्हें टेस्ट टीम के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

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शाहबाज अहमद शाहबाज अहमद भारतीय क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। वह भारत के लिए तीन वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें अब तक मौका नहीं मिला है।शाहबाज की सबसे बड़ी खासियत उनकी ऑलराउंड क्षमता है। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ-साथ बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं।



43 फर्स्ट-क्लास मैचों में उनके नाम 146 विकेट हैं, जबकि बल्लेबाजी में वह 2493 रन बना चुके हैं। ऐसे में लंबे फॉर्मेट में गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता उन्हें एक उपयोगी विकल्प बनाती है। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद शाहबाज अभी तक टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। दलीप ट्रॉफी 2026 में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने की कोशिश की है।

शम्स मुलानी मुंबई के स्टार ऑलराउंडर शम्स मुलानी घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ-साथ वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और लंबे फॉर्मेट में उनकी उपयोगिता काफी ज्यादा है। मुलानी ने 59 फर्स्ट-क्लास मैचों में 269 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बल्ले से उन्होंने 2577 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक और 22 अर्धशतक भी हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और उन्होंने सात मुकाबलों में 30 विकेट अपने नाम किए थे।



घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट लेने और बल्ले से उपयोगी योगदान देने के बावजूद मुलानी अभी तक भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने में सफल नहीं हो सके हैं। खास बात यह है कि वह सिर्फ विशेषज्ञ गेंदबाज नहीं, बल्कि एक उपयोगी ऑलराउंडर के तौर पर टीम को अतिरिक्त संतुलन भी दे सकते हैं।