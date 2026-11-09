क्रेग एर्विन ने रचा इतिहास: टेस्ट शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज जिम्बाब्वे के खिलाड़ी बने, 2000 रन भी पूरे किए

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शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज क्रेग एर्विन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 41 साल और 82 दिन की उम्र में टेस्ट शतक लगाकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले जिम्बाब्वे के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। एर्विन ने इसी मुकाबले में ब्रेंडन टेलर के बनाए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। टेलर ने भी इसी टेस्ट मैच की पहली पारी में 131 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर जिम्बाब्वे के सबसे उम्रदराज टेस्ट शतकवीर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, एर्विन ने दूसरी पारी में अपना पांचवां टेस्ट शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस सदी में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले एर्विन दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक हैं, जिन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 42 साल और 47 दिन की उम्र में 114 रन की पारी खेली थी।