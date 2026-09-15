सात साल बाद फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे बाबर आजम: फॉर्म तलाशने पर नजरें; क्या घरेलू क्रिकेट बचाएगा टेस्ट करियर?

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विज्ञापन पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का रुख कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब फॉर्म और तकनीक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बाबर सात साल बाद घरेलू लंबे प्रारूप में खेलते नजर आएंगे। वह जारी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 टूर्नामेंट में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) की ओर से अतिथि खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। माना जा रहा है कि इस कदम का मकसद बाबर को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार रखना और उनकी खोई लय वापस दिलाना है।

टेस्ट फॉर्म ने बढ़ाई चिंता

बाबर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना आखिरी शतक दिसंबर 2022 में लगाया था। उन्होंने कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रन की पारी खेली थी। इसके बाद से टेस्ट में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। 2023 की शुरुआत से टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 30.43 है, जो उनके करियर औसत से 12.55 रन कम है।



इस दौरान बाबर ने 39 पारियों में सिर्फ आठ अर्धशतक लगाए हैं। एक समय ऐसा भी आया जब वह लगातार 18 पारियों तक 41 रन से आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि पिछले पांच टेस्ट में उन्होंने चार अर्धशतक लगाए हैं। पिछले महीने वेस्टइंडीज दौरे पर खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 88 रन रहा था। पाकिस्तान ने यह मैच जीता था, जो जुलाई 2023 के बाद उसका पहला विदेशी टेस्ट जीत था। इस जीत के साथ टीम ने लगातार आठ विदेशी टेस्ट हार का सिलसिला भी खत्म किया था।

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सात साल बाद घरेलू फर्स्ट क्लास में वापसी

बाबर ने आखिरी बार 2019 में घरेलू फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट खेला था। तब उन्होंने अब खत्म हो चुकी सेंट्रल पंजाब टीम की कप्तानी करते हुए कायद-ए-आजम ट्रॉफी के फाइनल में नॉर्दर्न को हराकर खिताब जीता था। 2019 का वह सीजन भी घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में बाबर की नियमित मौजूदगी वाला नहीं था। पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के कारण उन्होंने उस सीजन सिर्फ दो घरेलू फर्स्ट-क्लास मैच खेले थे। 2015 के बाद यह एकमात्र सीजन था, जब उन्होंने एक सीजन में एक से ज्यादा घरेलू फर्स्ट-क्लास मैच खेले। इस बार बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से घरेलू क्रिकेट में खेलने की इच्छा जताई थी, ताकि वह लंबे प्रारूप के संपर्क में बने रहें। इसके बाद बोर्ड ने ओजीडीसीएल के साथ उनकी व्यवस्था कराई।

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खराब फॉर्म के बीच तकनीक पर भी सवाल

बाबर की खराब फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व क्रिकेटर सार्वजनिक मंचों पर उनकी बल्लेबाजी तकनीक का विश्लेषण करते रहे हैं। हाल में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने लॉर्ड्स और एजबेस्टन में बाबर की शॉर्ट गेंदों के खिलाफ कमजोरी का फायदा उठाया। बाबर चोट के कारण हेडिंग्ले में खेला गया पहला टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे। इसके बावजूद वह घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से ज्यादातर दूर रहे थे। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप के लिए पिछले सप्ताह घोषित आठ टीमों की शुरुआती टीमों में भी उनका नाम नहीं था।

पाकिस्तान के टेस्ट संकट के बीच बड़ा कदम

पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन को देखते हुए नियमित खिलाड़ियों के घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलने की मांग लगातार उठती रही है। इस सीजन कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में हिस्सा लिया है। इनमें शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा प्रमुख नाम हैं।



पीसीबी के केंद्रीय अनुबंध में भी टेस्ट और वनडे खिलाड़ियों के लिए घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलना जरूरी किया गया है। ए कैटेगरी यानी टेस्ट विशेषज्ञों को एक साल में कम से कम छह फर्स्ट-क्लास मैच खेलने होते हैं। एबी कैटेगरी में शामिल टेस्ट और वनडे विशेषज्ञों के लिए यह संख्या चार है, जबकि बीसी कैटेगरी के सफेद गेंद विशेषज्ञों को कम से कम दो फर्स्ट-क्लास मैच खेलने होते हैं।



पाकिस्तान इस समय आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नौवें स्थान पर है और नौ टीमों वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भी आखिरी पायदान पर है। पिछले चक्र में भी टीम की स्थिति यही थी। इसके अलावा पाकिस्तान पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट चरण तक नहीं पहुंच पाया है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी घरेलू मैदान पर उसे पांच दिन के भीतर बाहर होना पड़ा था।

ओजीडीसीएल को बाबर से मिलेगी मजबूती

ओजीडीसीएल पिछले सीजन प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी की आठ टीमों में आखिरी स्थान पर रही थी और उसे रेलिगेट कर दिया गया था। हालांकि इस सीजन पीसीबी ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण डब्ल्यूएपीडीए और साहिर एसोसिएट्स को टूर्नामेंट से हटा दिया, जिसके बाद ओजीडीसीएल को फिर जगह मिल गई।



पहले दौर में ओजीडीसीएल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पीटीवी के खिलाफ मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम फॉलोऑन के बाद तीन विकेट गंवाकर 132 रन पीछे थी। इस मैच में टीम अपने नियमित कप्तान इमाम-उल-हक के बिना उतरी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं होने के कारण उन्हें टीम से वापस बुला लिया गया था। ऐसे में बाबर का टीम से जुड़ना ओजीडीसीएल के लिए बड़ा सहारा माना जा रहा है।