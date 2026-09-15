फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Babar Azam Returns to Domestic First-Class Cricket After Seven Years to Rediscover Test Form

सात साल बाद फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे बाबर आजम: फॉर्म तलाशने पर नजरें; क्या घरेलू क्रिकेट बचाएगा टेस्ट करियर?

Tue, 15 Sep 2026 10:48 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 15 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम सात साल बाद घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। वह प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में ओजीडीसीएल की ओर से अतिथि खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से खराब फॉर्म के बीच बाबर ने लंबे प्रारूप की लय हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है।

विज्ञापन
Babar Azam Returns to Domestic First-Class Cricket After Seven Years to Rediscover Test Form
बाबर आजम - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का रुख कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब फॉर्म और तकनीक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बाबर सात साल बाद घरेलू लंबे प्रारूप में खेलते नजर आएंगे। वह जारी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 टूर्नामेंट में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) की ओर से अतिथि खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। माना जा रहा है कि इस कदम का मकसद बाबर को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार रखना और उनकी खोई लय वापस दिलाना है।
विज्ञापन

टेस्ट फॉर्म ने बढ़ाई चिंता
बाबर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना आखिरी शतक दिसंबर 2022 में लगाया था। उन्होंने कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रन की पारी खेली थी। इसके बाद से टेस्ट में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। 2023 की शुरुआत से टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 30.43 है, जो उनके करियर औसत से 12.55 रन कम है।

इस दौरान बाबर ने 39 पारियों में सिर्फ आठ अर्धशतक लगाए हैं। एक समय ऐसा भी आया जब वह लगातार 18 पारियों तक 41 रन से आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि पिछले पांच टेस्ट में उन्होंने चार अर्धशतक लगाए हैं। पिछले महीने वेस्टइंडीज दौरे पर खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 88 रन रहा था। पाकिस्तान ने यह मैच जीता था, जो जुलाई 2023 के बाद उसका पहला विदेशी टेस्ट जीत था। इस जीत के साथ टीम ने लगातार आठ विदेशी टेस्ट हार का सिलसिला भी खत्म किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

Babar Azam Returns to Domestic First-Class Cricket After Seven Years to Rediscover Test Form
बाबर आजम - फोटो : PTI/BCB
सात साल बाद घरेलू फर्स्ट क्लास में वापसी
बाबर ने आखिरी बार 2019 में घरेलू फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट खेला था। तब उन्होंने अब खत्म हो चुकी सेंट्रल पंजाब टीम की कप्तानी करते हुए कायद-ए-आजम ट्रॉफी के फाइनल में नॉर्दर्न को हराकर खिताब जीता था। 2019 का वह सीजन भी घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में बाबर की नियमित मौजूदगी वाला नहीं था। पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के कारण उन्होंने उस सीजन सिर्फ दो घरेलू फर्स्ट-क्लास मैच खेले थे। 2015 के बाद यह एकमात्र सीजन था, जब उन्होंने एक सीजन में एक से ज्यादा घरेलू फर्स्ट-क्लास मैच खेले। इस बार बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से घरेलू क्रिकेट में खेलने की इच्छा जताई थी, ताकि वह लंबे प्रारूप के संपर्क में बने रहें। इसके बाद बोर्ड ने ओजीडीसीएल के साथ उनकी व्यवस्था कराई।
विज्ञापन

खराब फॉर्म के बीच तकनीक पर भी सवाल
बाबर की खराब फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व क्रिकेटर सार्वजनिक मंचों पर उनकी बल्लेबाजी तकनीक का विश्लेषण करते रहे हैं। हाल में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने लॉर्ड्स और एजबेस्टन में बाबर की शॉर्ट गेंदों के खिलाफ कमजोरी का फायदा उठाया। बाबर चोट के कारण हेडिंग्ले में खेला गया पहला टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे। इसके बावजूद वह घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से ज्यादातर दूर रहे थे। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप के लिए पिछले सप्ताह घोषित आठ टीमों की शुरुआती टीमों में भी उनका नाम नहीं था।

Babar Azam Returns to Domestic First-Class Cricket After Seven Years to Rediscover Test Form
बाबर आजम - फोटो : PTI/BCB
पाकिस्तान के टेस्ट संकट के बीच बड़ा कदम
पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन को देखते हुए नियमित खिलाड़ियों के घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलने की मांग लगातार उठती रही है। इस सीजन कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में हिस्सा लिया है। इनमें शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा प्रमुख नाम हैं।

पीसीबी के केंद्रीय अनुबंध में भी टेस्ट और वनडे खिलाड़ियों के लिए घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलना जरूरी किया गया है। ए कैटेगरी यानी टेस्ट विशेषज्ञों को एक साल में कम से कम छह फर्स्ट-क्लास मैच खेलने होते हैं। एबी कैटेगरी में शामिल टेस्ट और वनडे विशेषज्ञों के लिए यह संख्या चार है, जबकि बीसी कैटेगरी के सफेद गेंद विशेषज्ञों को कम से कम दो फर्स्ट-क्लास मैच खेलने होते हैं।

पाकिस्तान इस समय आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नौवें स्थान पर है और नौ टीमों वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भी आखिरी पायदान पर है। पिछले चक्र में भी टीम की स्थिति यही थी। इसके अलावा पाकिस्तान पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट चरण तक नहीं पहुंच पाया है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी घरेलू मैदान पर उसे पांच दिन के भीतर बाहर होना पड़ा था।

Babar Azam Returns to Domestic First-Class Cricket After Seven Years to Rediscover Test Form
बाबर आजम - फोटो : PTI
ओजीडीसीएल को बाबर से मिलेगी मजबूती
ओजीडीसीएल पिछले सीजन प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी की आठ टीमों में आखिरी स्थान पर रही थी और उसे रेलिगेट कर दिया गया था। हालांकि इस सीजन पीसीबी ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण डब्ल्यूएपीडीए और साहिर एसोसिएट्स को टूर्नामेंट से हटा दिया, जिसके बाद ओजीडीसीएल को फिर जगह मिल गई।

पहले दौर में ओजीडीसीएल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पीटीवी के खिलाफ मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम फॉलोऑन के बाद तीन विकेट गंवाकर 132 रन पीछे थी। इस मैच में टीम अपने नियमित कप्तान इमाम-उल-हक के बिना उतरी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं होने के कारण उन्हें टीम से वापस बुला लिया गया था। ऐसे में बाबर का टीम से जुड़ना ओजीडीसीएल के लिए बड़ा सहारा माना जा रहा है।

Babar Azam Returns to Domestic First-Class Cricket After Seven Years to Rediscover Test Form
बाबर आजम - फोटो : PTI
आमिर जमाल भी घरेलू क्रिकेट में लौटे
पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आमिर जमाल भी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में अतिथि खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए हैं। वह पहली बार फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट खेल रही एमआईटीएस से जुड़े हैं और रावलपिंडी में खान रिसर्च लेबोरेटरीज के खिलाफ दूसरे दौर के मुकाबले में उपलब्ध रहने की उम्मीद है। जमाल पिछले सीजन प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी की फाइनलिस्ट एसएनजीपीएल के लिए खेले थे। उन्होंने 2025-26 कायद-ए-आजम ट्रॉफी में लाहौर वाइट्स का भी प्रतिनिधित्व किया था।

इंग्लैंड दौरे के दौरान पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हारने के बाद पीसीबी ने जिन सात खिलाड़ियों को वापस भेजा था, उनमें जमाल भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों टेस्ट में से किसी में भी हिस्सा नहीं लिया था। एमआईटीएस के लिए जमाल की एंट्री भी अहम है, क्योंकि वह टीम के इतिहास में पहले टेस्ट क्रिकेटर होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed