{"_id":"6aa8f6f3602fb7786708285d","slug":"imran-khan-s-health-raises-concern-seven-former-australian-captains-write-to-penny-wong-2026-09-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इमरान खान की सेहत पर बढ़ी चिंता!: बॉर्डर समेत ऑस्ट्रेलिया के सात पूर्व कप्तानों ने लिखी चिट्ठी; क्या मांग की?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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सातों पूर्व कप्तानों ने पत्र में यह भी साफ किया है कि वे किसी राजनयिक या राजनीतिक हस्ती के तौर पर यह चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। उनका कहना है कि वे पूर्व कप्तानों के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें इस मामले में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। विज्ञापन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान की मौजूदा स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सात पूर्व कप्तानों ने चिंता जताई है। इन पूर्व कप्तानों ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से संपर्क साधकर इमरान खान की स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। पेनी वोंग को लिखे पत्र पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास के कई बड़े नामों के हस्ताक्षर हैं। इनमें एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूजेस, मार्क टेलर और स्टीव वॉ शामिल हैं।

'कानूनी या राजनीतिक मामले पर कोई स्टैंड नहीं'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों ने अपने पत्र में इमरान खान के खिलाफ चल रहे कानूनी या राजनीतिक मामले को लेकर किसी तरह का पक्ष लेने से इनकार किया है। उन्होंने अपनी चिंता को केवल हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ होने वाले व्यवहार से जोड़ा है।

पत्र में कहा गया, 'ग्रेग चैपल ने आखिरी बार 2022 में इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात की थी। उस समय खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और उनके अपने शब्दों में वह पूरी तरह स्वस्थ, मजबूत और फिट थे। अब उनकी हिरासत से सामने आ रही खबरों के साथ उस तस्वीर का मेल बैठाना मुश्किल है। यही वजह है कि हम आज आपको लिख रहे हैं। हम राजनयिकों या राजनीतिक लोगों के तौर पर नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, जिन्हें लगा कि हमें आवाज उठानी चाहिए।'

पत्र में आगे कहा गया, 'इमरान खान ने पाकिस्तान को उसका एकमात्र विश्व कप खिताब दिलाया था। उन्होंने अपने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए भी नेतृत्व किया। ऑस्ट्रेलियाई लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं- एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पर जिनकी प्रतिभा और नेतृत्व ने उस खेल पर स्थायी छाप छोड़ी। साथ ही हम इमरान का एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने कैंसर अस्पताल बनाकर पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की।'

पत्र में कहा गया, 'विश्वसनीय रिपोर्टों के अलावा, उनके अपने बेटे और बहनें भी कई महीनों से सार्वजनिक रूप से उनकी सेहत और हिरासत में उनके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने सीमित चिकित्सा सुविधा, परिवार से मिलने पर पाबंदियों और कानूनी सलाह लेने के बेहद सीमित अवसर जैसी चिंताओं का जिक्र किया है।'

पत्र में लिखा गया है, 'हम उनके खिलाफ चल रहे कानूनी या राजनीतिक मामले पर कोई रुख नहीं रखते। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। लेकिन हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह बुनियादी इंसानियत का मामला है, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो।'

सात पूर्व कप्तानों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से इस मामले को सीधे पाकिस्तान के संबंधित अधिकारियों के सामने उठाने का अनुरोध किया है। पत्र के अंत में कहा गया, 'अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस मामले को सीधे संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने उठाए तो हम आभारी होंगे। चैपल ने हाल के हफ्तों में इस मामले पर आपसे (वोंगे से) मुलाकात का भी अनुरोध किया है और हमारी ओर से इस मुद्दे पर आपसे सीधे चर्चा करने का अवसर मिलने का स्वागत करेंगे। इस मामले पर विचार करने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद।'

ग्रेग चैपल ने पेनी वोंग से मिलने का वक्त मांगा

ऑस्ट्रेलिया के सबसे सम्मानित क्रिकेट हस्तियों में शामिल ग्रेग चैपल ने सीनेटर पेनी वोंग से मुलाकात का अनुरोध किया है। वह इमरान खान के मामले पर उनसे चर्चा करना चाहते हैं। खास तौर पर इमरान के बेटों की ओर से हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने पिता की जान को गंभीर खतरा होने की आशंका जताए जाने के बाद चैपल ने यह कदम उठाया है। 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत में ग्रेग चैपल ने जोर देकर कहा कि इमरान खान के खिलाफ चल रहे राजनीतिक मामले को लेकर उन्हें या पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि हिरासत में इमरान के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।



'हमें चिंता है कि उनकी जेल में मौत हो जाएगी'

जब चैपल से पूछा गया कि यह पत्र लिखना क्यों जरूरी लगा, तो उन्होंने कहा, 'हमें चिंता है कि उनकी जेल में मौत हो जाएगी।' उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पूर्व कप्तानों की ओर से इमरान खान की स्थिति को लेकर चिंता जताए जाने का यह पहला मौका नहीं है।



22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तान पहले भी लिख चुके हैं पत्र

यह पहली बार नहीं है जब इमरान खान की सेहत और उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधा को लेकर पूर्व क्रिकेट कप्तानों की ओर से आवाज उठाई गई है। इससे पहले दुनिया भर के 22 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने 23 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा था। इन कप्तानों ने इमरान खान के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग की थी। इन पूर्व कप्तानों का कहना था कि जेल में इमरान खान को मिल रही सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नहीं हैं। इस पत्र में इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर तीन विशेष अनुरोध किए गए थे।

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मेडिकल बोर्ड से स्वतंत्र जांच की मांग

पहली मांग इमरान खान की सेहत की पूरी और स्वतंत्र जांच से जुड़ी थी। पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए मेडिकल बोर्ड को उनकी सेहत की जांच करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के अपने डॉक्टर भी शामिल हैं। पत्र में खास तौर पर इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी जाने की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। पूर्व कप्तानों ने इस स्थिति को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से उनकी सेहत की पूरी और स्वतंत्र जांच की मांग की थी।



परिवार से हर सप्ताह मुलाकात की मांग

दूसरी मांग इमरान खान की परिवार से मुलाकात को लेकर थी। पूर्व कप्तानों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से शुरू की गई हर सप्ताह परिवार से मुलाकात बिना किसी रुकावट या प्रशासनिक देरी के होनी चाहिए। यानी परिवार से नियमित मुलाकात की व्यवस्था में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाए और कोर्ट द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को बिना रुकावट जारी रखा जाए।

जांच के मुताबिक तुरंत इलाज की मांग

तीसरी मांग इमरान खान के इलाज को लेकर थी। पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने कहा था कि मेडिकल जांच का परिणाम जो भी हो, उसके मुताबिक उन्हें बिना देरी के इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। इस तरह उनकी तीन प्रमुख मांगें इमरान खान की स्वतंत्र मेडिकल जांच, परिवार से नियमित मुलाकात और जांच के परिणाम के आधार पर बिना देरी के इलाज से जुड़ी थीं।



पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों ने भी जताई चिंता

इमरान खान की सेहत को लेकर सिर्फ विदेशी क्रिकेटरों या पूर्व कप्तानों की ओर से ही चिंता नहीं जताई गई है। जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और मोइन खान जैसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई है। इन पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने इमरान खान के लिए इलाज की मांग की है। इससे इमरान खान की सेहत को लेकर क्रिकेट जगत से उठ रही आवाज का दायरा और बड़ा हो गया है।