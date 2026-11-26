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भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर और तमिलनाडु के पूर्व कप्तान बाबा अपराजित ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान किया है। इसके साथ ही उनके 15 साल के क्रिकेट करियर का अंत हो गया। 32 वर्षीय अपराजित ने अपने करियर में 102 प्रथम श्रेणी मैच खेले और अलग-अलग प्रारूपों में कुल 20 शतक लगाए। तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले अपराजित 2024-25 सत्र में पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर केरल से जुड़े थे। अब वह कोचिंग में करियर बनाने पर ध्यान देंगे। इसके अलावा वह तमिल भाषा में क्रिकेट प्रसारण से भी जुड़े हुए हैं। विज्ञापन

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तीन खिताब जीतने वाली तमिलनाडु टीम का रहे हिस्सा

अपराजित तमिलनाडु की तीन खिताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। उन्होंने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद तमिलनाडु ने 2020-21 और 2021-22 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता और अपराजित दोनों बार टीम का हिस्सा थे।

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2012 अंडर-19 विश्व कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका

अपराजित को पहली बार पहचान 2012 में भारत की अंडर-19 विश्व कप जीत के दौरान मिली थी। उन्होंने टूर्नामेंट में 171 रन बनाने के साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से पांच विकेट भी लिए थे। पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। उनके प्रदर्शन के दम पर 2015 में उन्हें इंडिया ए टीम में जगह मिली। हालांकि, वह इस स्तर पर नियमित रूप से अपनी जगह पक्की नहीं कर सके।

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आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से भी जुड़े रहे

अपराजित इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट से भी जुड़े रहे। हालांकि, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके नहीं मिल सके।