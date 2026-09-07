द. अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज: ऑस्ट्रेलिया टीम का एलान, कोनोली की वापसी; आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज पर फिर भरोसा

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विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम का एलान कर दिया है। पिछले साल क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में अपना डेब्यू करने वाले कूपर कोनोली की टीम में वापसी हुई है। वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन पर एक बार फिर भरोसा जताया है।

क्यों नहीं हुए बड़े बदलाव?

बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि, सिलेक्टर्स ने खिलाड़ियों पर भरोसा कायम रखा है। टेस्ट में लगातार नाकाम होने के बावजूद मार्नस लाबुशेन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में रखा गया है। बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज की तीन पारियों में लाबुशेन कुल मिलाकर सिर्फ 36 रन ही बना सके थे। लाबुशेन के बल्ले से इस फॉर्मेट में आखिरी शतक तीन साल पहले आया था।

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2018 के बाद पहली टेस्ट सीरीज!

साल 2018 में हुए बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी। उस टीम के सिर्फ पांच खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ और मैट रेंशॉ ही इस बार दौरे का हिस्सा हैं। कोनोली ने फरवरी, 2025 में श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। मैथ्यू कुनेमैन और माइकल नेसर दो अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में शामिल किया गया है।

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