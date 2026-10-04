एशियन गेम्स 2026: 'गोल्ड थाली में परोसा हुआ नहीं मिला', एशियाड में स्वर्ण जीतने के बाद ऐसा क्यों बोले सैमसन?

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भारत ने शनिवार को नागोया में खेले गए रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक बरकरार रखा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के अर्धशतकों की मदद से छह विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और मुकाबले को आखिरी चरण तक रोमांचक बनाए रखा। पाकिस्तान की टीम छह विकेट पर 192 रन ही बना सकी और भारत ने स्वर्ण अपने नाम कर लिया। विज्ञापन

'ए' टीम उतारने का मिला फायदा

संजू सैमसन के मुताबिक भारत की अनुभवी टीम ने इस बड़े मुकाबले में दबाव से निपटने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, 'हमारे पास काफी अनुभवी टीम थी। यहीं अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव काम आता है। हमें पता था कि अपनी ऊर्जा को कैसे संभालना है, खुद को कैसे प्रेरित और एकाग्र रखना है, भले ही अभ्यास या मैच नहीं हो रहे हों।' भारत के नियमित टी20 खिलाड़ियों को एशियाई खेलों की टीम में शामिल करने के फैसले का भी फायदा मिला। सैमसन ने कहा, 'ए टीम को लाना वास्तव में काफी मददगार रहा और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी यही देखने को मिला। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए एक उचित मुकाबला था।'

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211 रन के बाद भी पाकिस्तान ने बनाए रखा रोमांच

भारत ने पहली पारी में 200 का आंकड़ा पार किया तो माना जा रहा था कि दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। हालांकि, बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को चुनौती दी। सैमसन ने कहा, 'आखिरकार हमें एक अच्छा मैच खेलने को मिला। पहली पारी में हमने 200 रन बनाए और लगा कि दूसरी पारी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है लेकिन विकेट अच्छा था और उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। सभी को एक अच्छा फाइनल देखने को मिला।'

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'स्वर्ण पदक थाली में परोसा हुआ नहीं मिला'

सैमसन ने साफ किया कि भारत की इस जीत को आसान नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, 'हमें स्वर्ण पदक थाली में परोसा हुआ नहीं मिला। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इससे यह जीत और भी संतोषजनक हो जाती है और हम सभी खुश हैं।'