मोहसिन नकवी की हुई थी बेइज्जती: अब बाबर आजम की टीम ने कटाई नाक; जानें आईसीसी ने पाकिस्तान को क्यों दी बड़ी सजा

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विज्ञापन मोहसिन नकवी के ट्रॉफी विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-3 से शर्मनाक हार के बाद अब आईसीसी ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। बर्मिंघम टेस्ट में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान पर भारी जुर्माना लगाया गया है और उसके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 11 अंक भी काट लिए गए हैं।

आईसीसी ने क्यों दी सजा?

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीनों टेस्ट में करारी हार मिली। लीड्स में पहला टेस्ट पारी और 103 रन से गंवाने के बाद लॉर्ड्स में पाकिस्तान को 194 रन से हार मिली। वहीं बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने उसे आठ विकेट से हरा दिया। यानी पाकिस्तान के लिए सीरीज में कुछ भी उसके पक्ष में नहीं रहा। अब आखिरी टेस्ट में धीमी ओवर गति ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय में 11 ओवर कम फेंक पाई। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी यह कमी बरकरार रही। इसके चलते पूरी टीम पर मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया।

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11 अंक कटे, नौवें स्थान पर टीम

सिर्फ आर्थिक जुर्माना ही नहीं, पाकिस्तान को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी बड़ा नुकसान हुआ है। धीमी ओवर गति के कारण उसके 11 अंक काट दिए गए हैं। यह कार्रवाई आईसीसी मैच रेफरी रंजन मदुगले, ऑन फील्ड अंपायर पॉल राइफल और क्रिस गैफानी, थर्ड अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और फोर्थ अंपायर रसेल वॉरेन ने की। आईसीसी ने अपने बयान में कहा, 'बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान पर दोहरी कार्रवाई की गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर स्थिति और खराब हो गई है। टीम अब 4.63 अंक प्रतिशत के साथ नौवें स्थान पर है।' पाकिस्तान ने मौजूदा चक्र में अब तक नौ टेस्ट खेले हैं, जिनमें उसे सिर्फ दो जीत मिली हैं, जबकि सात मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।



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क्या कहते हैं आईसीसी के नियम?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, अगर कोई टीम तय समय में पूरे ओवर नहीं कराती है तो उसके खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है। हर कम ओवर के लिए खिलाड़ी की मैच फीस का पांच फीसदी जुर्माना होता है। हालांकि, यह जुर्माना अधिकतम 50 फीसदी मैच फीस तक ही लगाया जा सकता है।

वहीं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कम ओवर कराने पर टीम को अंकों का भी नुकसान होता है। हर कम ओवर के लिए एक अंक काटा जाता है। पाकिस्तान की टीम 11 ओवर कम कराने की दोषी पाई गई, इसलिए उसके डब्ल्यूटीसी खाते से 11 अंक काट दिए गए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का अगला अभियान नवंबर में शुरू होगा।

टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज खेलनी है। ये मुकाबले रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। हालांकि, अब पाकिस्तान के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है।