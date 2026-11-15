कभी खुद पर भी हंसकर देखें: जरूरत से ज्यादा शर्मिंदा होना दूसरों को भी असहज कर सकता है, हल्का मजाक करना बेहतर

हाल ही में, एक दिन काम पर जाने के लिए मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। जल्दबाजी में मैं घर से निकल तो गई, लेकिन बालों में रंग लगाना भूल गई। जब मैं ऑफिस पहुंची, तो मेरे कनपटी के पास के बाल बिल्कुल सफेद दिख रहे थे। सहकर्मियों से बचने के बजाय, मुझे इस साल की शुरुआत में पढ़ा एक शोध याद आया। इसमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति सबके सामने कोई छोटी-मोटी गलती कर देता है और फिर अपनी ही गलती पर हंस देता है, तो लोग उसे ज्यादा मिलनसार और सच्चा मानते हैं। इसलिए, ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद इस बात का जिक्र कर दिया कि मुझे अपने सफेद बालों के गुच्छों के बारे में पता है और मैं ‘द सोप्रानोस’ सीरीज के किरदार पॉली वॉलनट्स जैसी दिख रही हूं।

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