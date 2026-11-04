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जीवन धारा: जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करते रहें

Wed, 04 Nov 2026 09:49 AM IST
ज्योति भास्कर कोबी ब्रायंट (दिवंगत अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी)
कोबी ब्रायंट (दिवंगत अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी) Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 04 Nov 2026 09:49 AM IST
सार

जब आप पूरी ईमानदारी से कोई काम करते हैं, तो आपकी मेहनत केवल आपका परिणाम नहीं बदलती, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी अपने भीतर की आग तलाशने के लिए प्रेरित करती है।

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US legend The Mamba Mentality Kobe Bean Bryant no shortcuts in life keep working hard
नर और नारी, दोनों के जीवन के उद्देश्य एक हैं - फोटो : अमर उजाला / एजेंसी

विस्तार
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लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि महानता तक पहुंचने का गुप्त मंत्र क्या है, मानो यह कोई जादुई रहस्य हो, जिसे एक रात में हासिल किया जा सकता है। हकीकत यह है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो कुछ भी है, वह हर दिन की उबाऊ, अनवरत और बारीक मेहनत में छिपा है। मेरे लिए बास्केटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि खुद को हर कोण से परखने की प्रयोगशाला थी। मैंने कभी भी सुबह के चार बजे उठकर अभ्यास करने को कोई त्याग नहीं माना। दरअसल, जब आप किसी काम से गहरा प्रेम करते हैं, तो उसकी तैयारी का दर्द बोझ नहीं लगता, बल्कि वह आपकी दिनचर्या का सबसे स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। यदि आप बाकी दुनिया के जागने से पहले ही कोर्ट पर पसीना बहा चुके हैं, तो आप समय के आगे चल रहे होते हैं, और यही निरंतरता वर्षों में ऐसा फासला बना देती है, जिसे कोई दूसरा आसानी से पाट नहीं सकता।

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अधिकतर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में असफलता जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। एक मुकाबला हार जाना केवल एक डाटा प्वाइंट है-एक ऐसा संकेत, जो आपको यह बताता है कि अभी आपकी तैयारी में क्या अधूरा रह गया था। जब आप अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उनके सामने सीधे खड़े होकर उन्हें सुधारने की जिद ठान लेते हैं, तब भय अपने आप खत्म हो जाता है। खेल के उच्च स्तर पर शारीरिक क्षमताएं लगभग सबकी एक जैसी होती हैं, असली अंतर सोच व तैयारी की गहराई से पैदा होता है। मैंने हमेशा अपने विरोधियों से कहीं अधिक उनके खेल के वीडियो देखे, हर खिलाड़ी के पैरों की हरकत, उनकी आदतों व दबाव में लिए जाने वाले फैसलों का अध्ययन किया।
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जब आप किसी चीज को इतने सूक्ष्म स्तर पर समझ लेते हैं, तो कोर्ट पर घटित होने वाली हर घटना आपको धीमी गति में दिखने लगती है। इसे ही मैं 'माम्बा मेंटालिटी' कहता हूं-यह केवल गेंद को बास्केट में डालना नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा को इस कदर अनुशासित करना है कि कोई भी बाहरी व्याकुलता आपके ध्यान को भटका न सके। यह मानसिकता आपको सिखाती है कि आप जो भी करें, उसमें अपना संपूर्ण अस्तित्व झोंक दें। यह यात्रा अंततः ट्रॉफियों को बटोरने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उस प्रक्रिया ने मुझे एक इन्सान के रूप में क्या बनाया। सबसे बड़ा संतोष इस बात में नहीं मिलता कि आपने दुनिया को हरा दिया, बल्कि इस एहसास में मिलता है कि आपने अपनी क्षमता का एक कतरा भी अप्रयुक्त नहीं छोड़ा। जब आप पूरी ईमानदारी, अटूट एकाग्रता और बिना किसी बहाने के काम करते हैं, तो आपकी मेहनत केवल आपका परिणाम नहीं बदलती, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी अपने भीतर की आग तलाशने के लिए प्रेरित करती है।      -द माम्बा मेंटालिटी: हाउ आई प्ले के अनूदित अंश

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सूत्र: मेहनत करते रहें

असफलता को अंत नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर समझना चाहिए। जब इन्सान दूसरों से आगे निकलने के बजाय हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो उसकी मेहनत एक दिन उसे महानता तक पहुंचा देती है।

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