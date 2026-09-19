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जीवन धारा: सोच ही विज्ञान की नींव है, शक्ति का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल बेहद खतरनाक

Sat, 19 Sep 2026 08:42 AM IST
ज्योति भास्कर मैक्स टेगमार्क
मैक्स टेगमार्क Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 19 Sep 2026 08:42 AM IST
सार

विज्ञान की असली सीमा भौतिक नियमों में नहीं, बल्कि उस साहस में है, जो नए विचारों को अपनाने के लिए चाहिए। लेकिन, इस शक्ति का इस्तेमाल अगर बिना सोचे-समझे किया जाए, तो यह खतरनाक भी साबित हो सकती है।

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Thought is foundation of science use of power without thought or understanding is extremely dangerous
सोच ही विज्ञान की नींव है (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला प्रिंट ग्राफिक्स / एजेंसी

विस्तार
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बुद्धिमत्ता का मतलब है किसी मुश्किल काम को समझना और उसे पूरा करना। पदार्थ खुद यह तय नहीं करता कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। इन्सान अपनी जरूरत के हिसाब से तकनीक की मदद से उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए, तकनीक के सहारे इन्सान अपनी सोच और काम करने की क्षमता को और बेहतर बना सकता है। हमारी जिंदगी और क्षमताओं की कोई तय सीमा नहीं है। हम जितना नया सोचेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही हमारी क्षमताएं बढ़ सकती हैं।

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आज जो चीज हमें असंभव या बहुत दूर की लगती है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा ऐसी ही रहे। कई बार हमारी सीमा तकनीक और जानकारी की कमी के कारण सीमित हो जाती है। जैसे कभी इन्सान का उड़ना असंभव लगता था, लेकिन आज विमान आसानी से उड़ते हैं। इसी तरह भविष्य में तकनीक हमारी बुद्धिमत्ता, याददाश्त और जीवन की अवधि को भी बढ़ा सकती है। पदार्थ स्वयं में न अच्छा है, न बुरा, न सीमित, न असीमित। यह केवल वह रूप लेता है, जो उसे दिया जाए।
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आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव मस्तिष्क की सीमाओं को पार कर सकती है और यह विस्तार केवल गति और स्मरण शक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रचनात्मकता, समझ और निर्णय लेने की क्षमता तक भी फैलेगा। यहीं पर कल्पना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्सान जितना सोच सकता है, विज्ञान उतना ही बढ़ता है।
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इतिहास गवाह है कि हर बड़ी खोज से पहले एक साहसी कल्पना ने जन्म लिया था, चाहे वह चांद पर जाने का सपना हो या फिर मशीनों को सोचने की क्षमता देने का विचार। इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान या तकनीक की असली सीमा भौतिक नियमों में नहीं, बल्कि उस साहस में है, जो नए विचारों को अपनाने के लिए चाहिए। लेकिन, इस शक्ति का इस्तेमाल अगर बिना सोचे-समझे किया जाए, तो यह खतरनाक भी साबित हो सकती है।

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