अमेरिकी चुनाव का संदेश: जनता बनाम सत्ता प्रतिष्ठान

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि लोकतंत्र में लोकप्रियता का शिखर स्थायी नहीं होता और मतदाताओं की अपेक्षाओं की अनदेखी किसी भी शक्तिशाली नेता को महंगी पड़ सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी को लगे चुनावी झटके का अर्थ केवल डेमोक्रेटिक पार्टी की सफलता नहीं है।

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इसके पीछे अमेरिकी समाज में बढ़ता आर्थिक असंतोष, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति अविश्वास और आम नागरिक की बदलती प्राथमिकताएं हैं। चुनाव परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मतदाता अब राजनीतिक नारों से अधिक अपने जीवन में सुधार चाहते हैं। उन्हें शेयर बाजार की चमक से ज्यादा रसोई का बजट, रोजगार की सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक स्थिरता की चिंता है।अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विरोधाभास इन चुनावों में स्पष्ट दिखाई दिया। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, शेयर बाजार की मजबूती और कंपनियों के बढ़ते मुनाफे के बावजूद नागरिक महंगाई से परेशान रहे। ट्रंप ने 2024 में कीमतें नियंत्रित करने और अमेरिकी श्रमिकों के हितों की रक्षा का वादा किया था। लेकिन आयात शुल्क और व्यापारिक टकराव की नीतियों से उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों पर दबाव पड़ा।आर्थिक विकास का लाभ सामान्य नागरिक तक नहीं पहुंचता तो चमकदार आंकड़े चुनाव नहीं जिताते। अरबपतियों की संपत्ति बढ़ने का राजनीतिक लाभ तभी मिलता है, जब सामान्य परिवार की क्रयशक्ति भी बढ़े।ट्रंप की राजनीतिक सफलता का आधार उनका राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अर्थात अमेरिका को फिर महान बनाने के नारे से पहचान मिली। इसने पारंपरिक रिपब्लिकन समर्थकों के अतिरिक्त श्रमिकों, ग्रामीण मतदाताओं और व्यवस्था से निराश लोगों को आकर्षित किया। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद चुनावी वादों को व्यवहार में बदलना चुनौती बना।अवैध प्रवासन पर कठोर कार्रवाई, विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से दूरी, सरकारी खर्च में कटौती और आर्थिक पुनरुत्थान उनके प्रमुख वादे थे। अपेक्षाओं और परिणामों के बीच अंतर से समर्थकों में निराशा बढ़ी। विशेषकर हिस्पैनिक मतदाताओं का बदलता रुझान महत्वपूर्ण रहा।इनमें अनेक ने 2024 में ट्रंप का समर्थन किया था, लेकिन प्रवासन संबंधी कार्रवाइयों और आर्थिक दबाव ने उनके एक हिस्से को पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। युवा मतदाताओं और कामकाजी वर्ग में भी असंतोष दिखाई दिया। स्पष्ट हुआ कि व्यक्तिगत आकर्षण और नीतियों के प्रति स्थायी समर्थन अलग बातें हैं।अमेरिकी चुनावों में स्वतंत्र मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच वैचारिक विभाजन कायम है, लेकिन इन मतदाताओं के लिए राजनीतिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं—महंगाई, रोजगार, सरकारी जवाबदेही और नेतृत्व की संवेदनशीलता।डेमोक्रेटिक पार्टी की सफलता को व्यापक वैचारिक समर्थन मानना जल्दबाजी होगी। अनेक मतदाताओं ने संभवतः उसकी नीतियों के समर्थन से अधिक रिपब्लिकन शासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया। चुनाव ने सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध जनादेश दिया, विपक्ष को बिना शर्त समर्थन नहीं।अवैध प्रवासन अमेरिकी राजनीति का संवेदनशील विषय है। सीमा सुरक्षा और आव्रजन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को पर्याप्त जनसमर्थन है। लेकिन कठोर प्रवर्तन, मानवीय अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही में संतुलन बिगड़ने पर समर्थन कमजोर पड़ सकता है। विदेश नीति में भी ट्रंप की छवि को चुनौती मिली।उनके समर्थकों का महत्वपूर्ण वर्ग विदेशी युद्धों और महंगे सैन्य हस्तक्षेपों का विरोध करता रहा है। ईरान के साथ युद्ध तथा उससे उत्पन्न आर्थिक और रणनीतिक अनिश्चितताओं ने इस वर्ग की अपेक्षाओं को प्रभावित किया। ऊर्जा कीमतों, व्यापार और महंगाई पर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के प्रभाव ने विदेश नीति को नागरिकों के आर्थिक हितों से जोड़ दिया।अमेरिकी राजनीति में धनबल का प्रभाव नया नहीं है। चुनावी अभियानों में उद्योगपतियों, वित्तीय संस्थानों और बड़े दानदाताओं की भूमिका विवादास्पद रही है। आर्थिक असमानता बढ़ने के साथ धनाढ्य वर्ग से राजनीतिक निकटता चुनावी नुकसान भी पहुंचा सकती है। बड़े उद्योगपतियों से ट्रंप की निकटता ने उनके जनवादी व्यक्तित्व के सामने विरोधाभास खड़ा किया, जिसके आधार पर उन्होंने श्रमिकों और व्यवस्था से नाराज नागरिकों का समर्थन पाया था।कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विशाल आंकड़ा केंद्र भी नया राजनीतिक मुद्दा बने हैं। बिजली और पानी की भारी मांग, स्थानीय संसाधनों पर दबाव तथा उपभोक्ता लागत बढ़ने की आशंकाओं ने प्रौद्योगिकी विकास के सामाजिक परिणामों पर बहस तेज की है।चुनावी पराजय ने रिपब्लिकन पार्टी के सामने प्रश्न खड़ा किया है कि वह ट्रंप के व्यक्तित्व आधारित राजनीति जारी रखेगी अथवा व्यापक जनहित का नया कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी? ट्रंप ने रिपब्लिकन राजनीति को परंपरागत रूढ़िवाद से आगे बढ़ाकर राष्ट्रवाद, आर्थिक संरक्षणवाद और सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी भावनाओं से जोड़ा था। चुनावी असफलता ने इस प्रयोग की सीमाएं उजागर की हैं।परंपरागत नेतृत्व, ट्रंप समर्थकों और नए मतदाता समूहों में संतुलन आसान नहीं होगा। केवल प्रचार बदलना पर्याप्त नहीं है। आर्थिक नीतियों, सामाजिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक व्यवहार में विश्वसनीय परिवर्तन चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी आत्मसंतोष का अवसर नहीं है। सत्ता विरोधी मतों को स्थायी समर्थन में बदलने के लिए उसे आर्थिक असमानता, रोजगार और महंगाई पर ठोस विकल्प देने होंगे।चुनाव परिणामों का संवैधानिक महत्व भी है। अमेरिकी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय के बीच शक्तियों के विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन पर आधारित है। कांग्रेस के किसी सदन में विपक्ष का बहुमत होने पर राष्ट्रपति का विधायी कार्यक्रम कठिन हो सकता है। बजट, सरकारी खर्च, संसदीय जांच और नीतिगत निर्णयों पर संघर्ष बढ़ सकता है।राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर वीटो की शक्ति है, लेकिन कांग्रेस की सहमति के बिना वे अपनी प्रत्येक इच्छा को कानून नहीं बना सकते। मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति को पद से हटाए बिना उनकी राजनीतिक शक्ति सीमित कर सकते हैं। यही अमेरिकी संविधान की विशेषता है कि शक्तिशाली कार्यपालिका के बावजूद निर्वाचित विधायिका स्वतंत्र भूमिका निभाती है।अमेरिकी चुनावों का महत्व उसकी सीमाओं से बाहर भी है। भारत जैसे लोकतंत्रों के लिए पहला संदेश है कि आर्थिक विकास और नागरिक खुशहाली में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति केंद्रित राजनीति में लोकप्रिय नेतृत्व भी जनाकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। तीसरा, विपक्ष की सफलता तभी सार्थक है, जब वह असंतोष को सकारात्मक विकल्प में बदले।भारत के लिए अमेरिकी राजनीतिक बदलाव का व्यावहारिक पक्ष भी है। व्यापार शुल्क, ऊर्जा सुरक्षा, रूस से तेल खरीद और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों पर अमेरिकी नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था तथा कूटनीति को प्रभावित करती हैं। इसलिए वाशिंगटन का बदलता राजनीतिक शक्ति संतुलन नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः चुनावों ने लोकतंत्र का शाश्वत सिद्धांत दोहराया है।मतदाता किसी नेता को असाधारण शक्ति दे सकते हैं, लेकिन उसका स्थायी स्वामित्व किसी व्यक्ति या दल के पास नहीं होता। चुनावी नारों, वैचारिक संघर्षों और व्यक्तित्व के आकर्षण से ऊपर जनता अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को रखती है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।