फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Columns ›   Blog ›   Life does not change through imagination alone must transform talent into reality identify your hidden talent

जीवन धारा: केवल कल्पनाओं से जीवन नहीं बदलता, प्रतिभा को हकीकत में बदलना जरूरी; छिपी प्रतिभा को पहचानें

Thu, 05 Nov 2026 06:56 AM IST
प्रशांत तिवारी सद्गुरु
सद्गुरु Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 05 Nov 2026 06:56 AM IST
विज्ञापन
सार
मनुष्य के भीतर छिपी प्रतिभा और संभावनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उन्हें कर्म और निरंतर प्रयास के माध्यम से हकीकत में बदला जाए। सद्गुरु बताते हैं कि केवल सपने देखना या इच्छा करना जीवन में बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस तरह माचिस की तीली रगड़ने पर ही आग पैदा करती है और बीज उचित वातावरण मिलने पर वृक्ष बनता है, उसी तरह इंसान की क्षमताएं भी सही दिशा में प्रयास करने से निखरती हैं।
loader
Life does not change through imagination alone must transform talent into reality identify your hidden talent
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आपके भीतर कितनी ही संभावनाएं हों, प्रतिभा हो, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अगर आप कुछ करते नहीं हैं, तो वे सब केवल संभावनाएं बनकर ही रह जाती हैं। आपने कभी माचिस की तीली को ध्यान से देखा है? वह कितनी छोटी होती है! उसे देखकर शायद ही कोई कहेगा कि इसके भीतर इतनी शक्ति है कि यह अंधेरे को रोशन कर सकती है और ठंड से कांपते किसी व्यक्ति को गर्माहट दे सकती है। यह सब उस छोटी-सी तीली से संभव है। पर, यहां समझने की बात यह है कि तीली अपने आप नहीं जलती। उसके भीतर आग पैदा करने की क्षमता तो है, लेकिन आग पैदा करने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आपके भीतर कितनी ही संभावनाएं हों, प्रतिभा हो, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अगर आप कुछ करते नहीं हैं, तो वे सब केवल संभावनाएं बनकर ही रह जाती हैं। 


क्षमता का होना व उसका उपयोग करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। आप कह सकते हैं कि आपके भीतर बहुत प्रतिभा है। लेकिन, जीवन आपसे यह नहीं पूछता कि आपके भीतर कितनी प्रतिभा छिपी है। जीवन में उपलब्धि इस बात से भी तय होती है कि आपने अपनी प्रतिभा का कैसा उपयोग किया। एक बीज अपने भीतर वृक्ष बनने की संभावना रखता है। पर, यदि वह कभी मिट्टी के संपर्क में न आए, तो वह वृक्ष बन ही नहीं पाएगा। उस बीज के भीतर वृक्ष बनने की जो संभावना है, वह मिट्टी, हवा, पानी व धूप के बिना हकीकत में कभी बदल ही नहीं पाएगी। हमारे भीतर बुद्धि भी ठीक इसी तरह है। यदि आप उसका उपयोग नहीं करते, तो वह आपके जीवन को बदल नहीं पाएगी। जीवन आपकी छिपी हुई क्षमताओं की सूची नहीं है, बल्कि उन क्षमताओं की अभिव्यक्ति है।


केवल इच्छा होने या करने से ही कुछ नहीं बदलता। बहुत-से लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। कोई स्वस्थ होना चाहता है, कोई नया कौशल सीखना चाहता है, कोई रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है। वास्तव में इच्छा किसी नई शुरुआत का कारण बन सकती है। लेकिन, इच्छा और उसके हासिल के बीच एक दूरी होती है। इस दूरी को केवल कल्पना से पार नहीं किया जा सकता। यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, विचार करना होगा और शब्दों को कागज पर उतारना होगा। यहां प्रश्न यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि प्रश्न इस बात का है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग किस तरह करते हैं। प्रयास का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, उसका आपके जीवन में क्या अर्थ है, यह जानना बहुत जरूरी है। तभी आपका प्रयास सही दिशा पा सकेगा। किसी का जीवन परिवार की अच्छी देखभाल करने में सार्थकता पाता है, किसी का ज्ञान अर्जित करने में।

जीवन का मूल्य केवल उपलब्धि के आकार से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि आपने अपनी क्षमताओं का उपयोग किस तरह से किया। आपके भीतर अपार संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, पर उनका कोई मूल्य नहीं, जब तक कि आप उन्हें कर्मों से हकीकत में नहीं बदलते। माचिस की तीली में आग पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन वह तभी जलती है, जब उसे रगड़ा जाता है। सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और सही दिशा की जरूरत होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed