सुल्तानपुर लोधी, पंजाब। गुरु नानक देव जी का नाम आते ही मन में प्रेम, करुणा, सेवा, समानता और मानवता का भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजाब के ऐतिहासिक नगर सुल्तानपुर लोधी का गुरु नानक देव जी के जीवन में कितना गहरा संबंध है?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यही वह पवित्र भूमि है जहां उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया और जहां से मानवता को एक ऐसी आध्यात्मिक दिशा मिली, जिसने धर्म, जाति और ऊंच-नीच की दीवारों से ऊपर उठकर इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाया।गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जिसे आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ावों में सुल्तानपुर लोधी का विशेष स्थान है।यहां गुरु नानक देव जी अपनी बड़ी बहन बेबे नानकी और उनके पति जय राम के पास आए थे। परंपरागत विवरणों के अनुसार, उन्होंने यहां नवाब दौलत खान लोधी के मोदीखाने यानी अनाज भंडार में काम किया। सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उनका मन ईश्वर के स्मरण और मानव सेवा में रमा रहता था।सुल्तानपुर लोधी से जुड़ी गुरु नानक देव जी की सबसे लोकप्रिय कथाओं में एक है ‘तेरा-तेरा’ का प्रसंग।सिख परंपरा के अनुसार, जब गुरु नानक देव जी मोदीखाने में अनाज तौल रहे थे, तो गिनती करते हुए तेरह पर पहुंचे। पंजाबी में तेरह को ‘तेरा’ कहा जाता है, जिसका अर्थ ‘तुम्हारा’ भी होता है। इसी शब्द में उन्हें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव दिखाई दिया।वे ‘तेरा-तेरा’ कहते रहे। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि संसार में जो कुछ भी है, वह परमात्मा का है। मनुष्य उसका मालिक नहीं, बल्कि सेवक है।आज जब दुनिया धन, संपत्ति और स्वार्थ की दौड़ में उलझी है, तब सदियों पुरानी यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने और दूसरों की सहायता करने में है।सुल्तानपुर लोधी की पवित्र काली बेईं नदी गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियों में से एक है।जनमसाखियों और सिख परंपरा के अनुसार, गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रातःकाल इस नदी में स्नान करने जाते और किनारे स्थित बेरी के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते थे।एक दिन वे नदी में उतरे और रहस्यमय ढंग से लुप्त हो गए। प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, तीन दिन बाद वे पुनः प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने मानव एकता का महान संदेश दिया-इस संदेश का आशय किसी धर्म के अस्तित्व को नकारना नहीं, बल्कि यह बताना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म, सत्य और आचरण से होनी चाहिए।इसी आध्यात्मिक अनुभव को गुरु नानक देव जी के जीवन का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रसिद्ध उदासियों यानी लंबी यात्राओं के माध्यम से मानवता, सत्य और ईश्वर की एकता का संदेश दूर-दूर तक पहुंचाया।काली बेईं के किनारे स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे का संबंध उस बेरी के वृक्ष से है, जिसके नीचे गुरु नानक देव जी ध्यान लगाया करते थे। यह श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है।यह वह ऐतिहासिक स्थान है जहां गुरु नानक देव जी मोदीखाने में कार्य करते थे। यहां उनके समय में अनाज तौलने के लिए प्रयुक्त माने जाने वाले बाट भी संरक्षित हैं। ‘तेरा-तेरा’ की कथा इसी स्थान से जुड़ी है।धार्मिक परंपरा के अनुसार, काली बेईं में लुप्त होने के बाद गुरु नानक देव जी इसी स्थान पर पुनः प्रकट हुए थे। यह स्थान उनके आध्यात्मिक अनुभव की स्मृति से जुड़ा है। ऐतिहासिक स्थलों का विवरण कपूरथला जिला प्रशासन और भारत सरकार के पर्यटन स्रोतों पर आधारित है।